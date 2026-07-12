Márquez sigue siendo el rey de Sachsenring: victoria, récord y el Mundial a tiro

Marc Márquez vuelve a reinar en su jardín. El rey de Sachsenring ha logrado su décima victoria en el trazado germano en MotoGP, lo que le permite igualar el récord de mayor número de triunfos en el mismo circuito en categoría reina, hasta ahora en posesión de Giacomo Agostini con las 10 que consiguió en Imatra (Finlandia). Además, el de Cervera se coloca tercero en la clasificación del Mundial de MotoGP a tan solo 18 puntos del líder, Jorge Martín. Tras él quedaron Ogura, segundo, y Raúl Fernández, tercero.

El inicio de la carrera fue calcado al de la sprint. El guion era el mismo que el sábado tras una buena salida de los Márquez. Marc y Álex mantenían la primera y segunda posición al paso por la curva uno. Los dos hermanos comandaban la prueba con el 93, tirando del carro e imponiendo su ritmo desde el inicio. Esta vez salió mejor el poleman y retuvo esa primera posición.

Di Giannantonio se iba algo largo y perdía posiciones con las dos Trackhouse. Raúl y Ogura pasaban al italiano del VR46, que le tocaba remar para evitar que se escaparan los Márquez. Sin el lesionado Bezzecchi, Marc tenía la oportunidad de dar un salto en la pelea por el Mundial y no falló. Salió directo a por un nuevo 37 en Alemania. Por detrás, Jorge Martín sufría y caía hasta la séptima plaza tras ser adelantado por Pedro Acosta.

Una vuelta después se iba al suelo Di Giannantonio. Fabio estaba tirando con fuerza para intentar pasar a Ogura. Pero forzó demasiado y se cayó. Sin Diggia en carrera, Álex Márquez se quedaba como el único candidato capaz de batir al de rojo en su circuito. Ya se vio el sábado que tenía bastante ritmo, pero Marc aguantó y ganó. Este domingo, el nueve veces campeón corrigió esos pequeños detalles para ganar con comodidad el domingo.

En ese momento, el leridano era segundo del Mundial a 17 puntos del líder, Martín, en la general. Pero todo cambió en la vuelta 10 con la caída de Álex cuando iba segundo. El de Gresini, ataviado con una nueva decoración en su moto que recordaba a la de Sete Gibernau en los inicios del equipo con Movistar, decía adiós a la carrera tras una caída en la curva 13, calcada a la de Joan Mir unos giros antes en el mismo punto.

Raúl Fernández pasaba a ser segundo y Ogura, tercero. Esto también suponía un pequeño cambio en la general, ya que el japonés empataba a 190 puntos con el español en la segunda posición. Pero todo cambió cuando el nipón superó a su compañero de equipo en la uno cerca del final de carrera. El madrileño, tocado de la espalda, no aguantó más y tuvo que ceder ante Ai, que, además, se ponía segundo del Mundial en solitario gracias a esos cuatro puntos extras que ganaba al pasar de tercero a segundo.

Pero ni siquiera Ogura fue capaz de hacer sudar a Márquez. El king del ring de Sachsenring consiguió su décima victoria en MotoGP, para 13 en total sumando las de Moto2 y 125cc; contando las sprint son 15 victorias. Se va de aquí cumpliendo con los pronósticos y tercero del Mundial a 18 puntos del líder. Alemania sigue siendo para Márquez el Roland Garros de Rafa Nadal. Juego, set y partido para él.