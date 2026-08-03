Los comienzos de Rodri con su novia: «Me dijo ‘novata, recógeme la bandeja’, y se la recogí a todos menos a él…»

La historia de amor entre Rodri Hernández y Laura Iglesias ha pasado durante años prácticamente desapercibida, alejada del foco mediático que acompaña al centrocampista del Manchester City y de la selección española. Sin embargo, el documental emitido por RTVE hace un tiempo permitió conocer algunos de los momentos más personales de una relación que comenzó de la forma más inesperada. Ambos recordaron con humor cómo fue aquel primer encuentro en la universidad, una anécdota que está dando mucho que hablar en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Laura acababa de llegar a la universidad y todavía era una estudiante de primer curso. Como suele ocurrir en muchas residencias, los alumnos veteranos organizaban pequeñas novatadas para los recién llegados. Fue entonces cuando Rodri, dos años mayor que ella, decidió gastar una broma a quien años después acabaría siendo su pareja. «Me dijo: ‘Novata, recógeme la bandeja’», recordó Laura entre risas durante el documental. Ella obedeció, aunque con un pequeño matiz que terminó convirtiéndose en una divertida venganza: «Se la recogí a todos menos a él». Una respuesta inesperada que dejó sorprendido al futbolista y que marcó el inicio de una historia que todavía continúa más de una década después.

Aquella escena quedó grabada en la memoria de los dos. Rodri confesó que aquella chica no pasó desapercibida desde el primer momento y que aunque la novatada no salió exactamente como esperaba, despertó su interés. Laura, por su parte, explicó que nunca imaginó que aquel estudiante acabaría siendo el hombre con el que compartiría su vida. Lo que comenzó con una simple broma universitaria fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en una relación, pese a que ella tardó bastante en confiar en él.

Estoy llorando con las técnicas de ligar a Rodri, que ha contado cómo fueron sus primeros pasos con su mujer Laura, a la que conoció cuando ambos estudiaban en Castellón “NOVATA, recógeme la bandeja” 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/khMkpd4jQa — Madrid Sports (@MadridSports_) August 3, 2026

La vida personal de Rodri Hernández

«Cuando me enteré que era futbolista dije ‘calma’. Ya sabéis el estereotipo que se tiene de los futbolistas, y claro yo no conocía a ninguno. Yo decía, ‘vamos a ver este chico’… Estuvo como dos meses pico y pala, se lo curró muchísimo», comenta ella. «Ahí empezó mi duro recorrido para conquistarla, ella iba con pies de plomo porque yo era un jugador y tenía que ir con cuidado. No había manera de que dijera que sí», dice Rodri con humor.

El documental de RTVE también muestra una faceta mucho más cercana de Rodri, alejada de la imagen del futbolista serio que suele verse sobre el césped. Tanto él como Laura recuerdan sus primeros años con naturalidad y sentido del humor, demostrando que detrás de uno de los jugadores más importantes del panorama internacional existe una historia de amor que comenzó en una residencia universitaria con una bandeja de por medio. Aquella frase de «novata, recógeme la bandeja» ha terminado convirtiéndose en una de las anécdotas más simpáticas de la pareja y en el símbolo de unos comienzos tan inesperados como entrañables.

Más de diez años después, ambos siguen compartiendo el mismo camino, confirmando que, en ocasiones, las mejores historias empiezan con una simple broma entre estudiantes. Ahora, ambos están felices tras el Mundial y la espera de saber dónde jugará la próxima temporada, porque el Real Madrid está al acecho.