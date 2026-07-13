¡Qué viene Márquez! Ya está a sólo 18 puntos del liderato de MotoGP

Marc Márquez ya está aquí. El ilerdense ha recortado 84 puntos en cuatro carreras y se ha colocado tercero a sólo 18 puntos del líder de MotoGP, Jorge Martín. Después del GP de Italia en Mugello, estaba a 102 puntos del líder, que por aquel entonces era Marco Bezzecchi. Venía de perderse los grandes premios de Francia y Cataluña tras pasar por el quirófano después de una dura caída en la sprint de Le Mans.

El 93 tenía programada una cirugía para después de Montmeló para fijar el tornillo suelto en el hombro derecho. Entrenando no le molestaba, pero cuando se ponía en posición de MotoGP le dolía. Los médicos detectaron que ese tornillo le estaba afectando al nervio radial y las consecuencias eran que tenía dolor al pilotar. Pero todo se precipitó con la caída en la última vuelta de la sprint en Francia.

Márquez adelantó la operación del tornillo para hacer un 2×1 y operarse de la fractura en el quinto metatarso del pie derecho también. Se ausentó de la carrera de casa en Montmeló para recuperarse y volvió en Mugello. Allí perdió 17 puntos con Bezzecchi y la distancia con el italiano se fue hasta los 102 tras la carrera del domingo. Parecía imposible; muchos le descartaban de la pelea por el título, pero al rey nunca hay que darlo por muerto.

Mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia. Eso pensó Marc Márquez cuando se operó. Todavía quedaban más de la mitad del campeonato y más de 500 puntos en juego tras la carrera de Mugello. 102 puntos no era nada comparado con todo lo que quedaba. Cuatro carreras después, el vigente campeón de MotoGP ha conseguido darle la vuelta a la tortilla para irse de vacaciones metido de lleno en la pelea por el título.

La resurrección de Márquez

La resurrección de Marc Márquez comenzó en Hungría. Un circuito en el que ya había ganado el año pasado. Sin estar aún al cien por cien, el 93 consiguió el pleno al 37 tras ganar las dos carreras. Encima, Bezzecchi se fue al suelo el domingo. La historia siguió en Brno. En un trazado donde esperaba sufrir, logró ganar y recortar muchos puntos tras la descalificación del líder por golpear a un comisario al caerse en la sprint.

En dos pruebas le había recortado 62 puntos al piloto de Aprilia y hasta él mismo reconocía que estaba «en el juego». En Assen hubo cambio de líder –Jorge Martín asaltaba la primera posición–, pero salió de allí a la misma distancia del primero a la que llegó, a 40. Salvó los muebles y después llegó Alemania, su jardín.

En Sachsenring era el favorito al 37 y no falló. Para colmo, Bezzecchi se cayó en el clasificatorio y no participó en el Gran Premio al fracturarse la clavícula, Di Giannantonio se cayó y Jorge Martín perdió 22 puntos con el de Cervera. Fin de semana redondo para el actual campeón, que se coloca tercero de la general a cuatro del segundo, Ogura, y a 18 del líder. En dos meses ha pasado de estar fuera a meterse de lleno en la pelea y convertirse en el principal favorito al título al alcanzar el ecuador de la temporada. Hay partido.