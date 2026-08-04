Marco Aurelio, emperador romano: “Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas”

Marco Aurelio ha pasado a la historia por ser uno de los grandes gobernantes que tuvieron el mando del Imperio Romano. Ostentó el título de emperador entre los años 161 y 180 A. C. y con su muerte, se puso fin al breve periodo conocido como el de los ‘Cinco Buenos Emperadores’. A pesar de ello, su figura se ha ganado el reconocimiento popular por una faceta alejada de su perfil político o militar.

Se le considera una de las mayores figuras de la filosofía estoica, que cultivó desde pequeño y cuyas enseñanzas se encuentran en el libro ‘Meditaciones’. Con esa obra, se ganó el sobrenombre de ‘rey filósofo’. Desde su infancia, fue educado en el seno de la tradición de conocimiento del estoicismo griego, una escuela de pensamiento centrada en el autocontrol y la calma para anteponerse a lo negativo y centrarse en los aspectos positivos que tiene la vida.

Todas estas enseñanzas están en su diario personal ‘Meditaciones’, donde aborda con interesantes reflexiones la aplicación práctica de las ideas estoicas de manera diaria.

Aprovechar cada minuto al máximo

La frase de Marco Aurelio sintetiza uno de los principios del estoicismo. Con este mensaje, apuesta por sacar el máximo provecho a las acciones del día a día como un requisito para avanzar en la satisfacción personal de cada uno y relegar a un lado las cuestiones que sean menos importantes. También nos recuerda que nuestro tiempo en la Tierra es breve, que hay que eliminar las quejas y las banalidades de la vida y que el propósito es actuar siempre con integridad.

Por tanto, la clave es actuar con intención y dedicación como paso previo para poder lograr el máximo rendimiento en la vida personal. Solo de esta manera, exprimiendo cada minuto en lo que es necesario, se puede alcanzar un alto nivel de motivación con el camino vital de cada uno.