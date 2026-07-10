Quién es Alejandra Dorta, novia de Pedri: su edad, de dónde es y en qué trabaja

La Copa Mundial de la FIFA continúa con su andadura en la edición de este 2026 y, con ello, vuelven a estar en el foco mediático los jugadores de fútbol de las selecciones participantes. Una oportunidad muy importante para los deportistas que no están viviendo solos, pues están acompañados de sus familiares y personas más cercanas. En el caso de Pedri, el joven de 23 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su pareja, Alejandra Dorta. Y es que, aunque el canario intenta siempre mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, hay ciertos detalles que nunca pasan desapercibidos.

De momento, es poco lo que se ha podido saber de Alejandra Dorta. La joven se presenta como una modelo y creadora de contenido en redes sociales. Originaria de Tenerife, la misma tierra natal que la de Pedri, es cinco años mayor que él. Vive en Madrid, pero acostumbra a viajar mucho a Barcelona para poder estar con su chico. De hecho, es común verla en la grada de muchos de los encuentros deportivos que se disputan en el Camp Nou.

Alejandra Dorta y Pedri volvieron a darse una segunda oportunidad en el 2025

La pareja intenta mantener su relación sentimental lo más alejada posible del foco mediático, pero esto no les impide afirmar y presumir el uno del otro. Según contó el periodista Javi Hoyos en su momento, los jóvenes comenzaron a salir en el 2024. Una primera toma de contacto donde todo parecía ir a las mil maravillas. Y es que el futbolista la llegó a presentar a su familia rápidamente, pero hubo varias disputas. «Tuvieron diferentes vaivenes e incluso se dejaron de hablar», cita Lecturas.

A pesar de sus diferencias, ambos apostaron por volver a intentarlo en el verano del 2025. Desde entonces, parece que la relación se ha consolidado mucho más. En redes sociales, Alejandra Dorta cuenta con un perfil activo. De hecho, en plataformas como Instagram, acumula más de 124.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con viajes o momentos que marcan sus días.

Pero, recordemos, Alejandra Dorta no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como bien hemos informado a lo largo de los últimos días, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. Pues, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; y Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino.