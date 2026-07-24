Tres mujeres detenidas en Palma por estafar cerca de 20.000 euros al anciano que cuidaban en su casa

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres mujeres por, supuestamente, apropiarse de cerca de 20.000 euros de un anciano al que cuidaban en su casa mediante el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias. Dos de ellas convivían con la víctima y las tres están acusadas de un delito de estafa.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se inició tras la denuncia presentada por la víctima, un hombre de más de 70 años que detectó numerosos cargos no autorizados en sus cuentas bancarias desde principios del año 2024.

Las pesquisas permitieron a los agentes identificar como presuntas responsables a tres mujeres que tenían acceso al domicilio del septuagenario, donde le ayudaban en distintas tareas domésticas y de asistencia. Dos de ellas, además, residían en la vivienda.

Según la investigación, las sospechosas utilizaron varias tarjetas bancarias del hombre para realizar compras en establecimientos de ropa, restauración y otros comercios, además de efectuar otras transacciones presuntamente fraudulentas. El importe total del dinero sustraído asciende a unos 20.000 euros.

Durante la investigación, el denunciante amplió su declaración y aseguró que una de las investigadas le había agredido en varias ocasiones. Asimismo, manifestó que las dos mujeres que convivían con él le insultaban de forma habitual y le amenazaban, por lo que solicitó una orden de alejamiento.

Una vez identificadas y localizadas, los agentes procedieron el pasado martes a la detención de las tres mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más operaciones fraudulentas que hayan perjudicado el patrimonio de la víctima y esclarecer por completo los hechos.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó una orden de alejamiento de las detenidas respecto al perjudicado.