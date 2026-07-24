Sangre entre cervezas en Palma: una discusión sobre política acaba con un detenido por reventar una jarra a otro en la cabeza

Lo que comenzó como una acalorada discusión por motivos políticos terminó convirtiéndose en una escena de auténtico caos y violencia en un bar del barrio de la Soledad, en Palma. Según ha trascendido, ambos hombres llevaban meses enfrentándose verbalmente cada vez que coincidían en el establecimiento por sus diferencias políticas, hasta que en esta ocasión la tensión acumulada acabó estallando en una brutal agresión con una jarra de cristal, que dejó a un hombre ensangrentado y a un menor herido por los fragmentos del recipiente.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, alrededor de las 16.30 horas, cuando ambos hombres, de nacionalidad española, volvieron a mantener una discusión relacionada con la política en el interior del local. Según la información facilitada por la Policía Nacional, el intercambio de palabras fue elevando el tono hasta que uno de los implicados perdió el control y presuntamente agarró una jarra de cristal para golpear con ella en la cabeza a su interlocutor.

El impacto fue de tal violencia que la jarra se hizo añicos al chocar contra la cabeza de la víctima. La fuerza del golpe provocó una contusión, una herida de consideración y dejó al hombre aturdido y mareado mientras la sangre comenzaba a brotar de forma abundante. La escena generó momentos de enorme tensión entre los clientes del establecimiento, que asistían atónitos a una agresión que, en apenas unos segundos, convirtió un ambiente cotidiano en una situación de auténtica emergencia.

La violencia del impacto tuvo además consecuencias para una tercera persona completamente ajena a la discusión. Uno de los fragmentos de cristal salió despedido y alcanzó la cabeza de un niño, provocándole una herida sangrante. El incidente sembró el pánico entre los presentes, especialmente al comprobar que un menor había resultado lesionado de forma totalmente accidental durante la pelea.

La rápida reacción de varios clientes fue determinante para asistir a las víctimas mientras llegaban los servicios de emergencia. Uno de los presentes utilizó una toalla para intentar frenar la abundante hemorragia que sufría el hombre agredido, mientras otros alertaban al 112 y trataban de mantener la calma dentro del establecimiento.

Sin embargo, el presunto agresor abandonó el bar antes de la llegada de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Los agentes atendieron inicialmente a las víctimas, solicitaron una ambulancia y facilitaron el traslado del herido principal a un centro hospitalario, donde recibió asistencia médica.

Posteriormente, la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer lo sucedido. Gracias a las gestiones realizadas por los agentes, el presunto autor pudo ser identificado y localizado, procediendo finalmente a su detención como supuesto responsable de un delito de lesiones.

Durante su declaración ante los investigadores, el detenido reconoció haber participado en el incidente, aunque aseguró que únicamente actuó para defenderse.

Este violento episodio vuelve a poner de manifiesto cómo una discusión política puede terminar en una agresión violenta con consecuencias imprevisibles. En esta ocasión, el enfrentamiento no solo dejó a uno de los implicados con lesiones de consideración, sino que también provocó que un menor resultara herido de forma colateral tras salir despedidos los cristales de la jarra utilizada durante la agresión, en un suceso que ha causado un fuerte impacto entre los vecinos del barrio de la Soledad.