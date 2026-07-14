2.704 plazas y un examen en septiembre: la gran oportunidad para convertirse en Policía Nacional en 2026

Imaginarse vistiendo el uniforme de la Policía Nacional puede dejar de ser únicamente un proyecto de futuro. La publicación de la nueva convocatoria en el Boletín Oficial del Estado ha abierto el proceso para cubrir 2.704 plazas de la Escala Básica, una cifra que convierte 2026 en un año clave para quienes desean desarrollar una carrera profesional al servicio de los ciudadanos.

Del total de plazas convocadas, 541 están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería que acrediten al menos cinco años de servicio, mientras que las 2.163 restantes corresponden al turno libre. Las plazas reservadas que no lleguen a cubrirse se acumularán a las de acceso general. A estas oportunidades se suman otras 150 plazas para acceder a la Escala Ejecutiva, en la categoría de inspector, por lo que la oferta de ingreso libre en la Policía Nacional alcanza este año las 2.854 plazas entre ambas escalas.

Hasta el 31 de julio para presentar la solicitud

La convocatoria se publicó en el BOE el viernes 10 de julio y establece un plazo de quince días hábiles para realizar la inscripción. Por tanto, los aspirantes podrán presentar su solicitud hasta el próximo 31 de julio de 2026. La inscripción debe tramitarse obligatoriamente por vía telemática a través del Portal del Aspirante de la Policía Nacional. Para completar el procedimiento es necesario identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos por Cl@ve, cumplimentar el modelo 790, abonar la tasa correspondiente —salvo que se tenga derecho a una reducción o exención— y firmar electrónicamente la solicitud.

Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la proximidad de las pruebas. La Policía Nacional ha comunicado que el examen de ingreso a la Escala Básica está previsto para el 26 de septiembre de 2026, salvo que surjan circunstancias sobrevenidas. Ese día está prevista la celebración, en un único acto, de las pruebas de conocimientos, psicotécnicos, cuestionario de información biográfica y personalidad.

Para quienes ya han comenzado a prepararse, existe otra noticia positiva: tanto el temario como las pruebas físicas mantienen la estructura de la convocatoria anterior. Esto permite continuar con la planificación existente sin tener que afrontar modificaciones inesperadas a pocas semanas del examen.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para participar en las oposiciones de Policía Nacional es necesario tener nacionalidad española, haber cumplido 18 años y no superar la edad máxima de jubilación establecida para el cuerpo. Los aspirantes también deben estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y contar con el permiso de conducción de clase B. Además, deben carecer de condenas por delitos dolosos graves o menos graves, cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigidas y asumir el compromiso de portar armas y, cuando sea necesario, utilizarlas.

La convocatoria vuelve a exigir acreditar, antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes, al menos un nivel A2 de inglés o francés mediante alguno de los certificados reconocidos. No disponer de esta acreditación supondrá la exclusión del proceso selectivo.

Una oposición que exige mucho más que memorizar un temario

El proceso de selección no termina al superar un examen tipo test. La primera prueba consiste en responder 100 preguntas en 50 minutos, relacionadas con los 45 temas del programa oficial. Después llegan las pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, un ejercicio de fuerza y una carrera de 1.000 metros. Para superarlas es necesario obtener una media mínima de cinco puntos y conseguir al menos un punto en cada ejercicio. El proceso se completa con el reconocimiento médico, la entrevista profesional y personal y los tests psicotécnicos. Quienes superen la fase de oposición deberán realizar posteriormente un curso selectivo de formación en la Escuela Nacional de Policía y un módulo de prácticas en un puesto de trabajo.

Esta variedad de pruebas explica por qué una buena preparación no puede centrarse únicamente en estudiar el temario. La organización, el entrenamiento físico, la práctica de test, la gestión emocional y la preparación de la entrevista resultan determinantes para llegar con garantías a cada fase.

Mejor academia de oposiciones para ser Policía Nacional

Elegir una academia especializada es una de las decisiones más importantes para afrontar con garantías el proceso selectivo. La oposición a Policía Nacional no exige únicamente dominar el temario, sino también preparar las pruebas físicas, los psicotécnicos, la entrevista personal, el biodata y los idiomas. En este contexto, Patrio se posiciona como una de las academias de referencia para preparar las oposiciones a Policía Nacional. Su metodología de alto rendimiento permite trabajar de forma coordinada todas las pruebas y adaptar la preparación a la situación y evolución de cada aspirante.

El programa de Patrio incluye preparación del temario, test y simulacros, psicotécnicos, pruebas físicas, personalidad, biodata, entrevista e inglés. La formación puede seguirse en modalidad online o semipresencial y está dirigida por profesionales y policías en activo que conocen tanto el proceso selectivo como las exigencias reales de la profesión. Cada alumno cuenta, además, con un plan de estudio y con el seguimiento personalizado de un coach. Este acompañamiento permite organizar la preparación, establecer objetivos realistas, mantener la motivación y corregir posibles errores antes de que afecten al rendimiento.

La preparación física se apoya en una aplicación específica que permite planificar los entrenamientos, comprobar la evolución y adaptar la intensidad a los resultados de cada opositor. A ello se une PowerTest Pro, una plataforma para realizar tests de manera ilimitada y entrenar bajo condiciones similares a las del examen. El objetivo no es únicamente acumular horas de estudio, sino detectar errores, controlar los tiempos y convertir cada simulacro en una oportunidad para mejorar.

Esta preparación integral convierte a Patrio en una opción especialmente indicada para quienes buscan una academia de oposiciones a Policía Nacional que les acompañe desde el inicio de la preparación hasta la consecución de la plaza.

Una oportunidad para transformar el futuro profesional

La convocatoria ya está en marcha y el calendario avanza con rapidez. Quienes cumplan los requisitos tienen hasta el 31 de julio para presentar la instancia y comenzar un camino que exige esfuerzo, disciplina y constancia. La estabilidad laboral, las posibilidades de promoción interna, la variedad de especialidades y la vocación de servicio público convierten el acceso a la Policía Nacional en una opción profesional atractiva para miles de personas.

Hay 2.704 plazas de la Escala Básica esperando a quienes estén dispuestos a prepararse para conseguirlas. Para muchos aspirantes, el 26 de septiembre puede ser el primer paso hacia el uniforme que llevan años imaginando.