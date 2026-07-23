Fundación Mutua Madrileña concede 52 nuevas becas de posgrado para ampliar estudios en el extranjero

La Fundación Mutua Madrileña ha concedido 52 nuevas Becas Excelencia para financiar estudios de posgrado en el extranjero. Los estudiantes beneficiarios de esta edición, a la que la fundación ha destinado un millón de euros, se han reunido en un acto celebrado en Madrid antes de partir hacia sus nuevas universidades.

Desde hace 21 años, la Fundación Mutua Madrileña concede las Becas Excelencia, uno de sus programas más decanos, al que ya ha destinado 16,5 millones de euros.

Las becas se encuadran en cuatro categorías académicas: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y STEM para estudios de Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería. Dentro de cada una de estas categorías, la selección de los candidatos se hace en función de criterios de excelencia académica.

Las becas están dotadas con 12.000 euros anuales por un periodo máximo de dos años, en función del programa elegido, y se conceden a graduados que hayan terminado sus estudios en universidades españolas hace menos de cuatro años con el fin de que puedan ampliar sus estudios internacionalmente.

Destinos y disciplinas elegidas

Más de 925 estudiantes, hijos e hijas de mutualistas con más de 20 años de antigüedad, han podido, hasta ahora, ampliar sus estudios en el extranjero

gracias a estas becas.

El 84,6% de los estudiantes becados en esta edición han estudiado en centros y universidades públicas españolas.

Este año, Suecia y Países Bajos son los destinos que más se repiten por los candidatos para ampliar estudios, ambos con 10 becados cada uno, seguido de Suiza, con 7 becados. En conjunto, estos tres países concentran el 52% del total de las ayudas.