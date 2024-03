Vox rompe ante los medios el folleto que alienta el islam en las escuelas de Huesca: «Nuestra respuesta»

Vox ha vuelto a denunciar públicamente el folleto divulgado por el Ayuntamiento de Huesca en el que alienta el islam y propone hacer coronas de Ramadán en las escuelas. En este caso, lo ha hecho la cabeza más visible del partido en Aragón, Alejandro Nolasco, en las inmediaciones del palacio de la Aljafería este miércoles, cuya escena se ha hecho viral en redes.

En un momento dado, el de Vox ha manifestado su rechazo ante la iniciativa del Ayuntamiento de Huesca, liderado por la popular Lorena Orduña, por difundir un folleto divulgativo de la religión del islam en las escuelas, con dinero público, en el que se propone actividades en las escuelas de la ciudad en torno al Ramadán.

Dicho folleto, como publicaba este pasado martes OKDIARIO, ha sido elaborado por Servicio municipal de Diversidad, dependiente del Ayuntamiento oscense, en colaboración con la Asociación de mujeres e inmigrantes árabes y africanas, una entidad que promociona a su vez el servicio de Igualdad del Ayuntamiento.

El Consistorio junto a esta asociación proponen entre otras iniciativas, que los escolares realicen en los colegios coronas con motivos de estos días con la frase Ramadán Mubarak, que significa Bendito Ramadán; comprueben el calendario del mes del Ramadán y vayan marcando a su paso los días. Y además coloquen guirnaldas de bienvenida en las escuelas con dicho lema, así como solicitan a las familias su participación en charlas.

«Es increíble que se dedique a fomentar fiestas del islam», y que «promocione el Ramadán como parte de la identidad y la multiculturalidad», ha expresado Nolasco, en la línea que denunció su partido en Huesca.

«Esta es la respuesta que tengo ante este tipo de actuaciones», ha manifestado el de Vox mientras rompía ante las cámaras el folleto que alienta al islam en las escuelas. «Cuando Vox está en los gobiernos no se va a permitir en ningún caso que promocionen este tipo de actividades», ha defendido.

«Va en contra de la libertad, la igualdad, el progreso y de las mujeres», ha añadido. «Conozco bien este tema. La yihad, por mucho que se interprete, está implícita en el Corán la guerra santa. Ahora que se habla del respeto a la mujer, y que se nos acusa de todo lo contrario, en el islam y el Corán, hay una frase que quiere decir ‘golpearlas’», ha sostenido el de Vox.

Alerta de yihadismo en Aragón

La indignación del máximo representante de Vox en la comunidad hay que contextualizarla en las preocupantes noticias que se han conocido en la comunidad en relación al yihadismo en los últimos meses.

⛔️ Mientras @vox_es esté en los gobiernos NO se va a permitir que se promocione NINGUNA FESTIVIDAD ISLÁMICA como hacen otros ayuntamientos 🟢 Cada día que pasa esta más claro que #SóloQuedaVOX 🟢 pic.twitter.com/uaXlAx710Z — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) March 13, 2024

«Acabamos de conocer una serie de datos, que cuando se engranan todos se entiende. El pasado lunes, se detuvo a un presunto yihadista que había intentado unirse al Daesh en Zaragoza en 2022. También conocemos un imán fue detenido en Zaragoza el pasado mes de noviembre por adoctrinar a los jóvenes y animarles a la cultura del salafismo, del yihadismo más radical», ha recordado el vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial.

«Aquí también, en la Aljafería, tuvimos fotos de la bandera del Daesh apuntando al palacio, fue una amenaza de un yihadista marroquí», ha señalado.

Al respecto, no hay que pasar por alto que la Aljafería tiene una fuerte importancia en el mundo árabe, puesto que significó la fortaleza islámica más al norte de Europa, siendo el más lujoso y el mejor conservado de la época de Taifas. Y, por otro lado, es el emblema aragonés de la reconquista católica, cuando el rey Alfonso I el Batallador, entró en la ciudad de Zaragoza el frío invierno del 1118, un 18 de diciembre.

Además, Nolasco se ha referido a un centro de prisiones de la comunidad autónoma que recientemente visitó: «Saben ustedes que la cárcel de Daroca ha sido un centro de reclutamiento yihadista, donde también se alecciona por parte de algunos recluso».

En definitiva, «más de seis operaciones del yihadismo en Zaragoza, en menos de cinco años. Es algo preocupante, el problema lo tiene aquel que no lo quiera ver», ha lamentado. «No queremos generar alarma, pero creemos que en Zaragoza está habiendo un despliegue de actividades yihadista», ha alertado.

La inmigración ilegal y la radicalidad

Nolasco, en la línea de otros países europeos, ha insistido que esto no es una cuestión ajena al problema de la inmigración ilegal: «No tenemos control de las personas que entran, no sabemos quiénes son, no sabemos qué han hecho en sus países de origen, qué religión profesan, y si la religión que profesan lo hacen en su vertiente más radical».

De hecho, su Vox ha sido el artífice del conocido como Informe Buxadé, para identificar inmigrantes ilegales, impulsado por el eurodiputado Jorge Buxadé, y que está a punto de aprobarse en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, considerada una de las reformas más ambiciosas en materia de asilo e inmigración.

Por este motivo, el de Vox se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo «que paralice las concesiones de la nacionalidad española a todas aquellas personas que provienen de culturas islámica. El islam va en contra del progreso, de la igualdad y de la libertad».

«Me parece tremendo que haya partidos que vean con benevolencia este tema de la inmigración ilegal de países islámicos en estas condiciones», haciendo referencia no sólo a la izquierda, sino señalando también al PP, pues es la alcaldía de la Lorena Orduna, al fin y cuentas, la que está divulgando el folleto alentando al islam y a celebrar el Ramadán en las escuelas.

Un gesto sin duda valiente, teniendo en cuenta que el Vox tiene como socio al PP en el bipartito que gobierna en estos momentos con mayoría absoluta en la comunidad.