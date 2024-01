Alejandro Nolasco: «Estoy a favor de las renovables, pero sin dañar la ganadería, el turismo o el paisaje»

Alejandro Nolasco y su socio de Gobierno, el PP, tienen una de las grandes las asignaturas pendientes en esta legislatura en Aragón. La ordenación del territorio respecto al despliegue de las energías renovables, que han defendido con vehemencia mientras fueron oposición. Este mes de enero, se ha constituido la Comisión de Investigación sobre las Energías Renovables, para dirimir qué ha sucedido en estos años.

«Esta comisión de investigación lo que va a decir es hasta qué punto ha habido irregularidades en el proceso. Tenemos nuestras sospechas de que puede haber cosas que no se han hecho bien. Porque claro, cuando es un parque de menos de 50 megavatios no hace falta la autorización nacional, sino solo el visto bueno de la Comunidad Autónoma. Entonces, si quiero poner un parque de 200, lo que hago es poner cuatro de 49 o cuatro, de 50 o de 48,7 para no llamar mucho la atención… Que es lo que ha pasado. Eso no puede ser y no puede ser que se ponga», opina.

El consejero es consciente que Aragón necesita una solución, y que se trabaja a contra reloj: «Esto se va demorando en el tiempo y sigue habiendo autorizaciones, otras que se están tramitando. Queremos poner orden en este asunto».

«Yo estoy a favor de la energía renovable, pero sin dañar la agricultura, la ganadería, el turismo, el paisaje», defiende. «Aragón tiene sol, tiene viento y tiene terreno, pero mucho terreno. Y hay sitios en los que se puede poner, donde la tierra no vale tanto o no vale casi nada. Además, los beneficios se tienen que quedar en el territorio, de alivio de la factura de la luz. Pero no solo en los pueblos o en los términos municipales de aquellos pueblos en los que se pone, sino en todos los pueblos», propone.

Alejandro Nolasco sobre la okupación

En los escasos cinco meses que lleva en marcha el Gobierno, Alejandro Nolasco ha anunciado tres oficinas pioneras en España. La del menor, la de los mayores y la de la okupación. Esta última tiene fecha para dar el pistoletazo de salida para su licitación.

«Yo no sé cómo a la izquierda no se le cae la cara de vergüenza cuando a mí en las Cortes me interpelan y me dicen que para qué creo una oficina antiokupas. ¡Con tal que hubiera uno, ya sería suficiente!», se defiende.

«Solo los ricos pueden permitirse el lujo de prescindir del Estado, de la policía, porque ellos, si hace falta, tienen su propia seguridad privada. La gente corriente necesita que le ampare el Estado. Eso está claro», reflexiona.

Efecto llamada de la inmigración ilegal

El vicepresidente de Aragón insiste en poner en foco en los efectos de la inmigración ilegal y en la masiva llegada de personas irregulares. «Sé que es políticamente incorrecto, pero hay que frenar el efecto llamada, hay una relación entre inmigración ilegal y criminalidad».

Según Nolasco, «es de locos la política inmigratoria actual». «Cómo puedes tener a una persona en España de la que prácticamente no tenemos sus huellas, ni sabemos de dónde viene, ni lo que hace, ni por dónde se mueve…», se pregunta. Y añade: «Además, son víctimas de la mafia».

«A la izquierda woke, le parece más progre el islam, que el catolicismo. Pero si no frenamos el efecto llamada, nos espera un futuro de infelicidad y sufrimiento. Y esto no es apocalíptico», insiste.

Parece cansado de tener que excusarse siempre, para que todo el mundo lo entienda: «Vamos a invitar a que venga todo el mundo a vivir y a trabajar con nosotros, pero siempre de manera legal y ordenada, pero, con todos mis respectos, es ilógico que se destinen millones de euros al último confín del mundo, mientras el hospital de Teruel no tiene radioterapia, y las personas que tienen cáncer en Teruel, tengan que venir a Zaragoza todos los días. Esto es muy grave».

«En esto también Vox se ha quedado solo. Cuando en las Cortes presentamos una iniciativa para solicitar un bloqueo naval, no nos apoyó nuestro socio de Gobierno. Estaos de acuerdo en que hay que ayudar a los países de origen, pero no fomentar el efecto llamada. Esto es de sentido común», señala.

Afán anexionista de Cataluña

A raíz de las nuevas ansias anexionistas de los secesionistas de Cataluña respecto a los países catalanes que incluyen buena parte del territorio aragonés, Alejandro Nolasco se preguntó sobre las fronteras. Fue en ese momento cuando el director general de Desarrollo del Territorio le advirtió que Aragón tenía unos mapas de 1920.

«Vamos a delimitar el territorio para que quede claro lo que es Aragón y lo que es Cataluña. Somos la última comunidad autónoma en delimitar nuestras lindes, tanto con otras comunidades, como internamente. Esto tiene que cambiar», explica.

Según nos informa Alejandro Nolasco, «en Aragón hay más de 100 divergencias, de más de 50 hectáreas cada una. Esto significa que son casi 100 campos de fútbol… Tiene una importancia vital, porque no es lo mismo que una potabilizadora, o que cierto recurso natural, por ejemplo, esté en un término municipal que en otro».

Con sorna, la típica sorna aragonesa, sonríe quitando hierro al asunto: «Ya que últimamente Cataluña tiene unos dirigentes un poco temerarios, vamos a intentar, por lo menos, que no nos cause muchos problemas».

Alejandro Nolasco y el trasvase

Son días de mucha polémica en Aragón sobre el asunto del trasvase del Ebro que ambos socios de Gobierno han querido zanjar desde el inicio. Sin embargo, la oposición sabe que es un tema candente en la comunidad, y que quien defienda el trasvase, pincha en hueso.

El consejero es claro: «El agua tiene que llegar a todos los sitios y, según pone en el acuerdo de gobernabilidad con el PP, vamos a proteger todos los recursos hídricos de Aragón, por lo que vamos a crear todas las infraestructuras necesarias para poder contener el agua, conservarla y aumentar la capacidad de los regadíos».

De ahí su contundencia ante lo que considera una cacicada y una extorsión. «El tema de lo del Priorat es una cacicada, una especie de trasvase a medida, que responde a una extorsión a Pedro Sánchez. La enésima, y está fuera del plan de cuenca, el plan hidrológico».

«Es evidente», concluye, «Sánchez está a favor de la desigualdad de los españoles, y quien no lo quiera entender…». Y añade al respecto que «Aragón ha recibido cero euros en la digitalización de la Justicia y Cataluña 6,2 millones».

Ante esta situación, Alejandro Nolasco lo tiene claro: «Necesitamos hacer movilizaciones institucionales contra el tratamiento desigual a Cataluña. Yo lo he dicho en los Consejos de Gobierno, pero no es cosa de uno, sino de dos».

Más presupuesto a tauromaquia

Aragón es la cuna del festejo popular. Gracias a la tradición cultural taurina, las fiestas y las ganaderías, vertebran el territorio de los pueblos de Aragón. Alejandro Nolasco es consciente de ello, y afirma que «la tauromaquia no se puede perder, hay que ayudar a las ganaderías, a la gente que se dedica al mundo del toro, y lo vamos a hacer».

Si bien, deja claro la posición del partido: «Vox no es un partido abiertamente taurino, es un partido que está a favor de la libertad. Si no quieres ir a los toros, no vayas». «Creo que ahora el presupuesto ronda en 15.000 euros para las escuelas taurinas. Nosotros lo vamos a aumentar», promete.

Vea aquí la entrevista completa