Azcón defiende las energías renovables como motor del «cambio de modelo productivo»

Este viernes ha tenido lugar en Villanueva de Gállego (Zaragoza), el Foro Sella Industria, Datos y Energía, al que ha acudido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha inaugurado el evento.

El Foro ha celebrado la primera edición de la Conferencia Internacional de innovación en gestión energética de la industria. Entre los asistentes, destacó la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Además ha contado con la participación de las compañías más fuertes y punteras asentadas en la comunidad, como Amazon Web Services (AWS), Stellantis, Saica o BSH-Balay.

En el Foro Sella, Azcón ha defendido que «ya no es momento de hablar de un cambio de modelo energético, sino de un cambio de modelo económico», que permita aprovechar esa producción de energía en las industrias más pujantes, como la automoción eléctrica, el de la logística o el almacenamiento de datos en la nube.

«El modelo de las energías fósiles ha muerto», ha sostenido, por lo que el cambio del modelo productivo ha defendido que se producirá por tres razones evidentes: económicas, medioambientales y físicas.

💡 En Aragón tenemos el reto de consumir toda la energía que producimos. 🏭 Porque eso significará que hay más industrias que vienen a implantarse en nuestra Comunidad, que generan puestos de trabajo y riqueza, permitiendo mejorar nuestros servicios públicos. ♻️ En Aragón,…

En este sentido, ha recordado que «Aragón produce el 7’4 % de la energía de nuestro país, cuando consume algo más del 4%. Además, el 75% de la energía que se genera en la comunidad autónoma es solar o fotovoltaica, un porcentaje muy superior a la media española».

«Yo lo que quiero es que la energía que producimos se pueda igualar a la energía que consumimos», ha manifestado, «porque significará que habrá más industrias que vengan a la comunidad autónoma, que se creen más puestos de trabajo, que generamos más riqueza, que pagamos más impuestos», y, en definitiva, «que podemos mejorar la calidad de nuestros servicios públicos».

Así mismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la importancia de la producción de energía renovable, de forma ordenada, para la atracción de grandes empresas en Aragón.

Aragón: punta de lanza de las energías renovables

Por su parte, el ministro socialista Albares, quien ha clausurado el evento, ha opinado que «no habrá revolución climática sin una transición energía».

Según el ministro de Exteriores, nuestro país está en condiciones de «alcanzar la autonomía energética real», donde Aragón se ha convertido en «punta de lanza» de las energías renovables.

Además de Albares y Azcón, al Foro Sella, han asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Mar Vaquero; la jefa de la Unidad Unidad TF2 de la Comisión Europea, Yolanda García Mezquita; la presidenta de la Federación de Polígonos Industriales de Aragón, Mercedes Royo; el ministro consejero de la Embajada de Alemania en España, Ingo Stender.

Así mismo, ha contado con la participación de Mike Berners-Lee, un referente en energías renovables y huella de carbono, autor de los libros There is no planet B y How bad are bananas? The carbon footprint of everything.

Los organizadores del evento Foro Sella: Forestalia

El evento enmarcado en el Foro Sella, toma nombre del complejo donde se celebra, Hábitat Sella, propiedad de Fernando Samper, fundador y presidente de la empresa de renovables Forestalia. Empresa que está en el ojo del huracán por aglutinar la mayoría de todas las concesiones eólicas y solares de Aragón, así como de promover la línea de muy alta tensión de 184 km, que evacuará la energía producida en los parques de renovables de Teruel y la llevará hasta la Comunidad Valenciana, suponiendo la mayor transformación industrial de la provincia.

El evento está organizado conjuntamente además con la colaboración de la CEOE de Aragón, el Cláster de la Energía de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

Las Cortes de Aragón crean una comisión de investigación

Si bien el despliegue actual de las energías renovables en Aragón, van a dar mucho que hablar en los próximos meses. A mitad de noviembre, el pleno de las Cortes aprobaba la creación de una comisión parlamentaria para dirimir si había habido irregularidades en la implantación de parques de energías renovables en la comunidad, a iniciativa de PP y Vox, con el apoyo de Teruel Existe y el resto de grupos, así como la abstención del PSOE.

De la misma manera, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se promovía esta semana la modificación del punto aislado 214 del PGOU, para regular la instalación de plantas eólicas y solares, a fin de preservar el entorno natural y proteger las huertas locales, fomentando el autoconsumo, pero evitando que megaplantas puedan ocupar el suelo agrícola.