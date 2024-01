OKDIARIO graba a decenas de inmigrantes ilegales en el albergue La Posada de Zaragoza: «Somos 200»

Decenas de inmigrantes ilegales han sido trasladados desde Madrid a Zaragoza este pasado fin de semana. OKDIARIO ha localizado donde se alojaran y ha conversado con ellos a su llegada, cuando se disponían a ingresar en un albergue juvenil situado en pleno centro de Zaragoza.

A las puertas de la conocida Posada del Comendador (perteneciente a Be Hostels) de Zaragoza, se arremolinaban, en torno a las ocho de la tarde, decenas de inmigrantes ilegales, donde pasarían su primera noche en la ciudad. «Sí, hemos llegado hoy», nos contestaban, siendo su segundo día en España.

Su llegada a la ciudad coincidía con la multitudinaria manifestación que se estaba celebrando simultáneamente a escasos metros del albergue, en pro del pueblo palestino convocada por la Casa Palestina.

Este establecimiento de hospedería se encuentra en pleno centro de la ciudad, muy próximo a la plaza del Pilar y al Mercado Central, siendo uno de los albergues juveniles más populares de Aragón, muy concurrido por trotamundos europeos, al formar parte de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (REAJ), donde en su bodega se suelen celebrar conciertos de música en directo a los que atraen a multitud de jóvenes de todas las partes de la ciudad.

Según ha podido conocer OKDIARIO, no sería la primera vez que este hostel acoge inmigrantes ilegales.

Origen de los inmigrantes ilegales trasladados a Zaragoza

La mayoría de este grupo trasladado a Zaragoza son varones. Entre ellos, se encontraba solo alguna mujer, vestida con las prendas tradicionales del Magreb y la hiyab musulmana, las cuales se adentraron en el albergue cuando nos acercamos a ellas para hablar.

OKDIARIO les preguntó sobre el origen a todos ellos, y la mayoría nos contestó que venían de Marruecos (concretamente de Casablanca) y Somalia. Entre ellos, se encontraba un inmigrante de Venezuela que había sido trasladado también desde Madrid a Zaragoza, con todo el grupo de africanos. El único entre todos ellos que hablaba español, y podía desenvolverse como intérprete.

Cuando preguntamos al venezolano el propósito de su traslado con los demás africanos, no sabía qué responder: «Eso se me escapa de las manos, no tengo conocimiento sobre eso. Me siento cómodo, estoy tranquilo, me siento feliz de estar aquí».

El resto de estas personas llegadas a Zaragoza no entienden español, aunque la mayoría se desenvuelven perfectamente en tres idiomas: árabe, francés e inglés.

OKDIARIO ha tratado de saber el número exacto de personas llegadas a Zaragoza en este último traslado. Uno de ellos, para que entendiéramos bien la cifra, cogió su teléfono móvil y marcó «300», refiriéndose al número de personas que habían sido trasladadas de forma conjunta a Madrid, y que luego se habrían diversificado entre Zaragoza y Valencia.

A la pregunta de cuántas personas llegaron a Zaragoza, el mismo joven volverá a teclear en su iPhone: «200». Una cifra aproximada, teniendo en cuenta que «casi todo el hostel» estaba ocupado por ellos y el número de plazas disponibles en el establecimiento ronda las 175.

Al respecto del tiempo que tienen previsto quedarse en el albergue La Posada del Comendador, el joven venezolano nos contesto que «realmente no sé cuánto tiempo será la estadía».

El epicentro de la inmigración ilegal

El casco histórico de Zaragoza se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal debido a los hoteles convertidos en centros de acogida. En estos momentos, tres calles paralelas entre sí, Predicadores, San Blas y San Pablo, están recogiendo a centenares de inmigrantes ilegales llegados en patera en los últimos meses.

Además, en la calle las Armas, hay varios edificios okupados por magrebiés, según denuncian la Plataforma de Afectados del Gancho y del Entorno Pignatelli. Sumado al centro de acogida de personas sin hogar del también paseo Echegaray, donde el martes pasado se supo que dos personas que solían alojarse asesinaron a otro indigente de una brutal paliza.

OKDIARIO ha sido el único medio que ha grabado donde se alojaban los cientos de inmigrantes ilegales recién llegados a Zaragoza en los últimos meses.

Con el escándalo sucedido en el Hotel París en noviembre, donde echaron a una de nuestras periodistas, pudimos poner en evidencia cómo las ONGs mantienen un total secretismo con todo el proceso de formación de estos jóvenes, llegando a apagarnos la cámara del teléfono móvil una de las mujeres marroquíes que trabaja con ellos. Además, otros muchos inmigrantes se alojan en apartamentos turísticos en la calle San Blas.

A las decenas de inmigrantes ilegales trasladados a Zaragoza, hay que añadir este último traslado, donde al menos, un centenar de ellos se alojan en el citado hostel. De momento, ninguna autoridad ni local ni autonómica ni estatal, han hecho declaraciones al respecto.

Casco Histórico: mezquitas, ONGs

En total, serían varios cientos de inmigrantes ilegales los que ahora mismo se encuentran concentrados en esta zona de Zaragoza, saturando su Casco Histórico, concretamente el barrio del Gancho, donde se encuentran tres mezquitas muy próximas entre sí que, según ha podido conocer OKDIARIO, han sido vigiladas por ser puntos de radicalización islamista.

Los comerciantes del barrio de El Gancho (Zaragoza) piden ayuda: «Esto es un gueto, nos tienen abandonados» https://t.co/3TdBZK99Ij — okdiario.com (@okdiario) September 5, 2023

La zona también está afectada por la okupación ilegal y el tráfico de drogas, sumiendo al distrito en la inseguridad y delincuencia, tal y como se quejan tanto los vecinos, como los comerciantes e incluso los propios turistas, al descubrir que se alojan con personas que se desconoce su identidad, antecedentes policiales o su estado de salud.

Hay que advertir que, en este barrio, tienen sede la mayoría de estas ONGs que colaboran con la inmigración ilegal: varios centros de Cáritas (como Fogaral, centro de acogida, las parroquias), Asociación Vecinal Lazuna Casco-Viejo, Federico Ozanam, Amediar (Asociación de mediadores/as interculturales), Apip (Asociación para la promoción e inserción laboral), YMCA. Además, de varios comedores sociales, como el que está justo en frente del hostel.