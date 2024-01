Acuchillamientos, peleas y okupación en el peligroso barrio de Delicias (Zaragoza): «Tengo miedo»

La situación en el barrio de Delicias en Zaragoza, debido a los okupas y la inmigración ilegal está sembrando el caos en la zona. La noticia reciente de dos acuchillamientos en la calle de Montañés próxima a una de las zonas más comerciales de la ciudad, ha puesto el foco de la Policía.

OKDIARIO ha visitado este barrio de Zaragoza y ha entrevistado a los vecinos sobre cómo se sienten tras el incremento de pisos okupas y la creciente violencia en esta zona comercial, de la calle Delicias, que dio nombre al barrio, y que ha sido conocida en la ciudad por sus numerosas tiendas a las que los zaragozanos de otros barrios solían visitar con asiduidad hasta hace una década.

En este distrito se asientan más de 100 mil habitantes, lo que lo convierte en el más poblado de Zaragoza, con 694.109 habitantes en total. La población inmigrante que vive en el barrio Delicias supera el 23%. De estos, según denuncian los vecinos de la zona, muchos de ellos son inmigrantes ilegales, que viven en viviendas okupadas. Un reflejo de la multiculturalidad que sufren muchos barrios que acaban convirtiéndose «en el oeste», según explican algunos de los entrevistados.

El último caso se ha vivido hace escasamente una semana. A menos de 20 metros de la transitada calle peatonal de Delicias, la Policía Nacional accedió a un garaje okupado, desde 2021, por más de una veintena de personas, la mayoría inmigrantes ilegales que han sembrado el terror con frecuentes reyertas e incluso acuchillamientos con armas blancas.

Además, en 2023, hubo también tres apuñalamientos en el barrio. Uno a plena luz de día, precisamente en esta concurrida calle. Un escenario que ha despertado todas las alarmas de los vecinos que llevan tiempo quejándose de la inseguridad.

OKDIARIO ha intentado en vano recobrar el testimonio de los establecimientos de la zona. Y salvo una peluquería, ninguno ha querido hablar por miedo a ser víctimas de represalias si los reconocen. No ha pasado lo mismo con los vecinos. La mayoría que ha sido preguntada, ha estado dispuesta a denunciar lo que sufren cotidianamente.

Sobre el barrio Delicias: «Esto es el oeste»

«Hay mucha inseguridad en el barrio, sobre todo en la calle Delicias, que antes era muy acogedora con comercios. Ahora los están quitando y los llevan a otras zonas. En la noche ves mucha policía», explica una señora a OKDIARIO. «La gente joven ya no quiere venir a vivir aquí», añade.

Tanto señoras mayores como jóvenes denuncian que, entrada la tarde, la inseguridad aumenta. Algunas de ellas han confesado a nuestros micrófonos que cuando anochecen prefieren quedarse en casa por miedo a salir y regresar solas a casa.

«Llevo 50 años viviendo en el barrio y ahora me siento muy insegura. Antes era otra cosa… Yo ahora salgo a comprar, pero luego por la tarde ni me molesto en salir», cuenta una vecina de toda la vida, de camino a hacer la compra.

«Cuando es de noche, no me gusta estar sola en la calle, prefiero quedarme mejor en casa, a no ser que me acompañe algún amigo hasta el portal de casa, pero me da miedo. Si salgo por la noche, tengo un autobús a las 2 de la madrugada, pero siempre pido que me acompañen, porque me da mucho miedo. Y si cojo un taxi, le pido que se espere hasta que haya entrado en el portal», explica una estudiante universitaria, que vive de alquiler durante el curso escolar, puesto que esta zona está muy próxima a la zona universitaria de la ciudad.

La inmigración ilegal y los okupas en Zaragoza

«La situación ha cambiado a peor. No tengo nada contra los extranjeros pero, desde que nos han invadido, por decir algo, no está la situación muy allá. Se ve la policía muy a menudo, y antes no era así», expresa un vecino de 70 años apenado por la degradación del barrio.

«El problema es la inmigración ilegal. Son los que hacen los ruidos, los que se dan navajazos en las discotecas de latinos», coincide otro joven español, que desde sus padres llevan viviendo en el barrio. «Hace 40 años conocías a todo el mundo, y ahora no conoces a nadie. Yo creo que habría que regular la inmigración. Además deberían estar más atentos de los que sucede. Estamos olvidados», añade.

«Estamos muy descontentos»

El mismo testimonio se repite allá donde preguntamos. Dos amigas jubiladas, cuentan a OKDIARIO su testimonios sobre la conflictividad de los okupas en esta zona de Zaragoza, y la difícil convivencia.

«Estamos muy descontentos, esto es una pena. Toda la gente que ha venido, mucha ha sido en pateras. Pobres, te dan pena, pero… España no tiene para nosotros que nos dejan morirnos de hambre mucha gente, y se lo están dando a ellos. Se mean en los contenedores, te tiran la basura fuera, no se preocupan de nada. Y si les dices algo…, para qué queremos más», explica una de ellas.

«Opinamos todo el mundo igual. Esto no era las Delicias de hace unos años, aquí no te puedes fiar de nadie que pasa, pero de nadie», apuntilla su amiga.