Soy peluquera en el barrio Delicias de Zaragoza y este es el infierno que sufrimos con los okupas

Una peluquera del barrio Delicias de Zaragoza está harta de sufrir las continuas peleas de los okupas. El infierno en la calle de Montañés comenzó hace más de dos años, cuando en julio de 2021, se pegó fuego el garaje del edificio número 6. Fue en ese momento cuando el garaje calcinado dejó de ser un lugar de aparcamiento para convertirse en una vivienda ilegal que sirve como refugio de más una veintena de personas, la mayoría inmigrantes ilegales.

Los vecinos de la zona se quejan de la suciedad y la falta de civismo de estas personas, convirtiéndola en una zona peligrosa e insegura, escenario de frecuentes palizas y reyertas. Además del garaje, en el mismo edificio hay varios apartamentos okupados. El motivo se debe a que muchas de las viviendas estaban vacías y al pertenecen al SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), ningún propietario denunciaba la problemática.

El sábado pasado, en frente del garaje de la Montera, se produjeron dos acuchillamientos en menos de siete horas, donde tiene su establecimiento, desde el año 1991, Carmen, una peluquera cansada de la inseguridad que está afectando a su negocio.

La peluquera de Delicias sobre los okupas

«Todo desde entonces ha cambiado», asegura Carmen, quien abrió su peluquería hace más de 30 años. Esta peluquera es la única persona de la zona que regenta un establecimiento, que se ha atrevido a hablar con OKDIARIO sin miedo a las represalias o amenazas, por la situación de inseguridad generada por los okupas en el barrio de las Delicias.

Los demás han preferido mantenerse en silencio. «No, no quiero que me grabes. Estoy muy cerca del meollo, y me pueden romper los cristales», ha contestado otro comercio cercano.

Por el contrario, Carmen alza la voz, y habla sin tapujos de la situación que atraviesa el barrio: «No tenemos seguridad en la calle, ni en ningún sitio».

Esta peluquera del barrio de las Delicias denuncia las continuas reyertas que sufren con los okupas: «Esta misma mañana, a las 8 de la mañana, se estaban pegando entre ellos. La policía viene y se va, y nos quedamos como los todos los días. Tienen que solucionar el problema de ocupación que hay en ese edificio. Un vecino ha salido con su hija para llevarla al colegio, y ha tenido que ver cómo se estaban pegando en la calle. Una niña de 11 años no tiene por qué ver eso cuando se va a la escuela».

«No podemos estar todos los días con movidas, acuchillamientos, palizas… Aquí vivimos gente normal, y que de esas personas se hagan cargo quien se tenga que hacer, pero el pueblo no tenemos por qué comernos el problema. Que tapien el edificio si es necesario. Tienen que erradicar el problema», ha expresado a nuestros micrófonos.

«Queremos seguridad en las casas, en los negocios y en la calle», manifiesta, «ha cambiado muchísimo todo el barrio Delicias. No tiene nada que ver de cuando yo abrí la peluquería».

La peluquera de Delicias apunta que los okupas son inmigrantes ilegales: «Vienen en pateras, sin documentación, lo reparten por toda España, y ahí te los comas con patatas. No es normal que los demás tengamos que sufrir las consecuencias de estas políticas migratorias».

«Esto lo han ido dejando y al final se ha ido de madre, que es lo que ha pasado. Esto no es de ahora, el problema es de más de 2 años», añade.

Dos acuchillamientos en siete horas

La situación de violencia e inseguridad que denuncia la peluquera de Delicias sobre los okupas detonó la viernes pasado, cuando sobre las 17:00 horas, se produjo un acuchillamiento en la calle de Montañés. El presunto autor, un joven de 22 años, fue detenido por la Policía Nacional.

El escándalo no quedó ahí. Sobre las 00:00 horas de la noche, una segunda persona de 26 años resultó de nuevo herida, víctima de otro apuñalamiento en el costado y los brazos, y tuvo que ser asistido en urgencias del Hospital Clínico. Ambos, según testigos, estaban discutiendo a las puertas del garaje okupado.

A raíz de los dos acuchillamientos del sábado, agentes de la Policía Nacional desarrollaron un dispositivo especial de seguridad, en el que accedieron por fin al garaje okupado, e identificaron a 22 personas que viven en la indigencia, como se muestra en las fotografías proporcionadas por la Policía. De estas, al menos 8 fueron trasladadas a Extranjería para comprobar su situación administrativa. En la operación, los agentes también incautaron un machete y dos cuchillos.

La okupación en Zaragoza

Según datos oficiales proporcionados la asesoría jurídica gratuita que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza para dar asistencia a las víctimas de okupación de vivienda ilegal, en tres años, han atendido 318 casos.

El Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Okupación Ilegal, gestionado por profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), ha informado que de estas consultas, el 16,7% las han recibido en el barrio Delicias, estando a la cabeza el distrito del Casco Histórico (20,75%).

El desalojo de los okupas se retrasa en la mayoría de los casos, porque las personas se declaran vulnerables. Una situación que sucede también este edificio okupado en la calle de Montañés, en una de las viviendas.

Dicha asesoría jurídica ha redactado una Guía jurídica para los afectados por la okupación ilegal, en la que se detallan los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y el tiempo de los procedimientos, así como realizar las denuncias pertinentes. Además los interesados se pueden poner en contacto al número de teléfono 650662430.