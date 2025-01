Cita para la DGT: cómo pedirla, teléfono y cómo anularla

Un gran número de personas desconocen la forma de cómo pedir cita previa para la DGT y, lamentablemente, días más tarde llegan la sorpresa en forma de sanción por no pagar o normalizar cualquier tipo de trámite con el organismo liderado por Pere Navarro. Si ponemos un ejemplo, las multas de tráfico, si no se pagan dentro de los primeros 20 días naturales, estarás obligado a abonar el 100% de la infracción. No obstante, si lo haces dentro del rango marcado podrás beneficiarte de un descuento del 50%, ahorrándote así un dinero que agradecerá tu bolsillo de cara al futuro.

Como solicitar cita previa para la DGT

A continuación, os detallaremos cómo podéis solicitar cita previa en la Dirección General de Tráfico y evitar así cualquier tipo de escenario desagradable relacionado a esta institución.

1. Accede al sitio web de la DGT: en primer lugar, nos dirigiremos a la página oficial de la DGT (https://www.dgt.es).

2. Selecciona la opción de «Cita previa»: en la página principal, busca la sección o el enlace que pone ‘Cita previa’ y haz clic en el apartado. Esta sección te redirigirá a la plataforma para solicitar tu cita.

3. Elige el tipo de trámite: a continuación, se te pedirá que elijas el tipo de trámite que deseas realizar, como puede ser la renovación del carnet de conducir, cambio de domicilio, examen de conducir, obtención del permiso de conducir u otros trámites relacionados.

4. Introduce tus datos personales: dependiendo del trámite que selecciones, se te solicitarán datos personales. En condiciones normales, la DGT pedirá el DNI, número de expediente, fecha de nacimiento y, en algunas ocasiones, diferentes datos del vehículo.

5. Selecciona la oficina y el día: el sistema te mostrará un listado de las oficinas disponibles y las fechas y horas libres para realizar el trámite. Elige la que más te convenga.

6. Confirmación: una vez seleccionada la cita, recibirás una confirmación con los detalles de tu cita, como el lugar, fecha y hora. Es importante que la imprimas o la tengas a mano en tu móvil para evitar problemas.

7. Recuerda llevar la documentación necesaria: dependiendo del tipo de trámite, te indicarán los documentos que debes llevar el día de la cita, como, por ejemplo, DNI, fotografías, justificantes…

8. ¿Qué ocurre si no lo puedes hacer online?: si no tienes acceso a internet o prefieres hacerlo de manera telefónica, puedes llamar al 060 para gestionar tu cita previa. Por otro lado, puedes acudir a tu oficina de la DGT más cercana y solicitar cita previa de forma presencial.

Cómo consultar una cita de la DGT

Para consultar todos los detalles de una cita previa en la Dirección General de Tráfico es aconsejable que realices los siguientes pasos, así evitarás cualquier tipo de confusión.

1. Accede a la página web de la DGT: ingresar en la página web (https://www.dgt.es).

2. Accede a la sección de ‘Cita Previa’: en la página principal, encontrarás un apartado o enlace llamado ‘Cita previa’ y pincha en el apartado.

3. Selecciona la opción ‘Consultar cita previa’: dentro de la sección de Cita previa, busca el enlace o botón que dice «Consultar cita previa».

4. Introduce los datos solicitados: para consultar tu cita previa, normalmente necesitarás introducir algunos datos, como es el caso del DNI, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento y número de la cita previa o código de validación. En algunos casos, si ya te has registrado o solicitado la cita con una cuenta de usuario, puedes acceder directamente con tus credenciales.

5. Revisa los detalles de tu cita: una vez introducidos los datos correctamente, podrás ver los detalles de tu cita, como, por ejemplo, en qué oficina tienes la reunión, la fecha y hora, y el tipo de trámite que realizarás.

Cómo anular una cita de la DGT

Para anular una cita previa en la Dirección General de Tráfico puedes hacerlo fácilmente a través de su plataforma online o llamando al teléfono de atención al cliente donde podrás proporcionar toda la información requerida para poder suprimir la cita sin ningún tipo de problema. Si optas por realizar el procedimiento de forma online deberás realizar los siguientes pasos:

Accede a la página de la DGT (www.dgt.es)

Selecciona ‘Cita previa’

Ingresa en la sección ‘Anular cita’

Introduce los datos necesarios (DNI, fecha de nacimiento, número de cita previa…)

Anular cita

Confirmación (recibirás un correo de confirmación de que has anulado la cita correctamente)

Teléfono para pedir citas de la DGT

El número de teléfono para pedir citas en la Dirección General de Tráfico es el 060. Este es el servicio de atención al ciudadano que te permite gestionar tu cita previa para todo tipo de trámites relacionados con la DGT. Si llamas desde España, la llamada será gratuita, mientras que lo si haces desde el extranjero te podrían cobrar según el coste del operador local. El horario habitual es de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 19 de la tarde.