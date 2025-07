Sorpresa de la DGT para estas personas: el requisito con el que podrás conseguir tu carnet de conducir gratis

Conducir conlleva una serie de responsabilidades, entre ellas, mantener el permiso en vigor. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que todos los conductores deben renovar su carnet cada cierto tiempo para garantizar que siguen cumpliendo con las condiciones necesarias para circular por la vía pública de manera segura. Este trámite implica pasar un reconocimiento médico, presentar ciertos documentos, y, generalmente, pagar una tasa administrativa. Sin embargo, no todos deben abonar este importe: desde hace algún tiempo, existe una excepción recogida oficialmente que beneficia a un grupo específico de conductores.

Si bien no se ha impuesto una edad máxima para dejar de conducir, la normativa actual sí ajusta los plazos de renovación en función de la edad del conductor. Es en este marco donde se ha introducido una medida especialmente significativa para quienes tienen más 70 años: están exentos del pago de la tasa de renovación del carnet. Eso sí, deben seguir cumpliendo con el reconocimiento psicofísico obligatorio. Esta iniciativa, que ya figura en el BOE y cuenta con respaldo oficial, supone un alivio económico para miles de personas mayores.

Una medida oficial de la DGT que beneficia a los mayores de 70 años

La DGT ha confirmado que todos los conductores que hayan alcanzado los 70 años de edad están exentos del pago de la tasa administrativa para renovar el permiso de conducir. Se trata de una medida que ya está incluida en el marco legal vigente y que busca facilitar la continuidad de la conducción para las personas mayores, en un contexto en el que el envejecimiento de la población y la movilidad autónoma ganan cada vez más relevancia.

Hasta los 70 años, el proceso de renovación del permiso de conducir clase B (el más común, utilizado para turismos) tiene un coste que ronda los 24,58 euros, sin contar el importe adicional del reconocimiento médico, que también es obligatorio. Sin embargo, una vez alcanzada esa edad, la DGT elimina el pago de esta tasa como medida de apoyo y reconocimiento hacia los conductores sénior, quienes, a menudo, continúan conduciendo con plenas capacidades y siguen siendo independientes gracias al vehículo.

¿Qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse?

La exención del pago de la tasa de renovación del carnet aplica automáticamente a todas aquellas personas que hayan cumplido 70 años. No se necesita solicitarla ni realizar ningún trámite adicional: simplemente, al iniciar el proceso de renovación, el sistema reconoce la edad del conductor y no le aplica el importe correspondiente a las tasas administrativas. Es importante tener en cuenta que esta medida sólo cubre la parte correspondiente a la DGT, y no exime al conductor de realizar y abonar el examen médico exigido.

Este reconocimiento médico se debe realizar en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado y tiene como objetivo garantizar que la persona está en condiciones psicofísicas adecuadas para seguir al volante. El coste de este reconocimiento no está regulado por la DGT, por lo que puede variar dependiendo del centro y la provincia, oscilando normalmente entre 25 y 40 euros. Por tanto, aunque no haya que pagar la tasa oficial, la renovación no es completamente gratuita, pero sí mucho más asequible.

Renovación obligatoria, pero con plazos más cortos

La ley no contempla una edad máxima para conducir. Cualquier persona que cumpla con los requisitos médicos y administrativos puede seguir conduciendo mientras se mantenga apta. Sin embargo, a partir de cierta edad, la frecuencia de renovación se acorta. Esto se debe a la mayor probabilidad de que aparezcan limitaciones físicas o cognitivas que puedan afectar a la capacidad de conducción.

Hasta los 65 años, el carnet de tipo B tiene una vigencia de 10 años. Una vez superado ese umbral, las renovaciones pasan a realizarse cada cinco años. A partir de los 70 años, ese periodo se reduce a dos años. En algunos casos, dependiendo del estado de salud del conductor, el plazo puede acortarse aún más por recomendación médica.

El proceso de renovación paso a paso

Para renovar el carnet de conducir, tanto si se está exento de tasas como si no, el proceso sigue siendo el mismo. Lo primero es acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se informará al personal del centro de la intención de renovar el permiso. En ese momento, se realizará el correspondiente examen psicotécnico, que evalúa aspectos como la visión, la audición, los reflejos y la coordinación, así como un breve cuestionario de salud general.

Si el resultado del reconocimiento es favorable, el propio centro se encarga de tramitar telemáticamente la renovación con la DGT. En el caso de los mayores de 70 años, no se les cobrará la tasa de 24,58 euros. Una vez completado este paso, se entrega al conductor un permiso provisional, con validez legal durante 90 días, que le permite seguir circulando mientras llega el nuevo carnet definitivo por correo, lo cual suele tardar entre un mes y mes y medio.