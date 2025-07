Ni parar ni salir corriendo: esto es lo que tienes que hacer si la Guardia Civil te saca una bandera amarilla en la carretera

Conducir no sólo implica conocer las normas de circulación ni seguir ciegamente las señales de tráfico. También es fundamental saber interpretar correctamente las instrucciones de los agentes que regulan el tráfico, especialmente cuando se trata de situaciones especiales o poco comunes. Uno de los elementos más llamativos y, a la vez, más desconocidos entre los conductores es el uso de banderines de colores por parte de la Guardia Civil. Estas señales visuales tienen un significado muy concreto y, por ley, se sitúan por encima de cualquier otra señalización que encontremos en la vía, ya sea vertical, luminosa o incluso las propias normas generales.

La mayoría de conductores saben lo que significa una señal de STOP o una luz roja. Pero cuando un agente en moto levanta un banderín amarillo, muchos se quedan desconcertados sin saber cómo reaccionar. Esto no sólo puede poner en riesgo su seguridad, sino también la del resto de usuarios de la carretera. Por eso, es clave conocer qué indican estos colores y cómo debemos actuar en función del tipo de bandera.

Los banderines de la Guardia Civil

Aunque no es algo que se vea con frecuencia en el tráfico diario, el uso de banderines por parte de los agentes de la Guardia Civil tiene una función muy clara: regular el tráfico en situaciones específicas que requieren una señalización visual directa y contundente. Esto ocurre, por ejemplo, durante eventos deportivos como carreras ciclistas, maratones o competiciones automovilísticas, así como durante operaciones especiales de control, cortes temporales de carreteras o tras accidentes que alteran la circulación.

El banderín amarillo: señal de advertencia

El color amarillo siempre ha estado relacionado con la precaución, tanto en señales luminosas como en advertencias en carretera. En el caso de los banderines utilizados por la Guardia Civil, esta asociación se mantiene. Cuando un agente muestra un banderín amarillo, lo que está indicando es que existe un peligro próximo o una situación que requiere que el conductor extreme la atención y reduzca la velocidad.

No se trata de una orden directa de detener el vehículo, pero sí de una advertencia clara de que algo está ocurriendo más adelante y que la conducción debe adaptarse a ese nuevo escenario. Puede tratarse, por ejemplo, de un cambio repentino en el estado del pavimento, un estrechamiento de calzada, la presencia de ciclistas en competición o incluso de peatones en zonas no habituales.

Ante un banderín amarillo, lo primero que debe hacer el conductor es reducir la velocidad de manera progresiva, sin frenazos bruscos, y mantenerse especialmente atento a todo lo que ocurra en su entorno. Es posible que en los siguientes metros se encuentre con un desvío inesperado, un carril cerrado o un grupo de vehículos detenidos. También es posible que deba ceder el paso a un convoy oficial o a un grupo de ciclistas que circulan con escolta policial.

Además, conviene recordar que estas señales no son meramente orientativas: tienen carácter obligatorio. Ignorar una indicación de este tipo puede tener consecuencias legales, además de poner en peligro la seguridad vial. Es importante también no adelantar ni cambiar de carril bruscamente hasta que no haya certeza de que la situación se ha normalizado o que otro agente lo indique.

Banderines de otros colores: verde y rojo

Junto al amarillo, los agentes de tráfico también pueden utilizar banderines de otros colores, que tienen significados muy distintos. El color rojo es, sin duda, el más contundente: cuando un agente lo exhibe, está señalando que la vía está temporalmente cerrada al tráfico. Ningún vehículo puede continuar, salvo aquellos que estén siendo escoltados por la Guardia Civil o que formen parte de una comitiva oficial.

Esta señal es muy habitual durante el paso de carreras ciclistas o cuando un tramo de carretera debe quedar libre para garantizar la seguridad de los participantes o el desarrollo de un evento. Si te encuentras con un banderín rojo, la única opción es detener el vehículo y esperar la señal de reanudación.

Y esa señal llegará con el banderín verde, que indica que la circulación se ha restablecido y que los conductores pueden reanudar la marcha de forma segura. No obstante, se recomienda hacerlo con precaución, ya que la normalización del tráfico puede llevar unos minutos y no todos los vehículos se moverán al mismo ritmo.

Consecuencias de ignorar las señales

Desobedecer cualquiera de las señales emitidas por los agentes de tráfico constituye una infracción grave según la normativa de tráfico española. Las multas pueden ser elevadas y, en algunos casos, conllevar la retirada de puntos del carnet de conducir. Pero más allá de las sanciones, el verdadero riesgo está en las consecuencias de poner en peligro la seguridad vial, tanto propia como de los demás.

En definitiva, conocer el significado de los banderines de la Guardia Civil y las señales que utilizan los agentes es un acto de responsabilidad como conductor.