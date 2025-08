Casi nadie sabe qué significa pero esta señal está en todas las carreteras de España

En carretera, la correcta interpretación de las señales de tráfico es fundamental para garantizar la seguridad vial y cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, con el paso del tiempo, es muchos conductores olvidan el significado de algunas señales, especialmente aquellas que no aparecen con tanta frecuencia en el día a día. Una de las que más dudas genera, incluso entre quienes llevan décadas al volante, es la señal azul con un número de color blanco en su interior.

No conocer el significado exacto de las señales puede llevar a los conductores a tomar decisiones equivocadas al volante. Por ejemplo, podrían pensar que una velocidad recomendada es un límite máximo y frenar bruscamente, generando un peligro innecesario tanto. O, por el contrario, podrían ignorar una señal de velocidad mínima obligatoria y circular más despacio, creyendo que circulan con precaución, cuando en realidad están infringiendo la normativa.

¿Qué significa una señal azul con un número blanco?

Lo primero a tener en cuenta es que el sistema de señalización vial en España (y en buena parte de Europa) se basa en una combinación de colores, formas y símbolos, cada uno con un objetivo concreto. Por ejemplo, las señales circulares suelen estar relacionadas con obligaciones. Si además son azules, indican lo que el conductor tiene que hacer, no lo que está prohibido. En cambio, las señales cuadradas o rectangulares tienen una función más informativa.

Cuando hablamos de señales azules con un número blanco en su interior, estamos ante un caso especial que suele generar confusión. Tanto la forma como el contexto en el que aparece la señal marcan la diferencia entre una obligación y una recomendación. Y no conocer esta diferencia puede llevar a una multa de hasta 200 euros.

Señal circular

La señal azul con forma circular y un número en el centro corresponde a la R-411, según el catálogo oficial de señales de tráfico. Este tipo de señal indica que los vehículos deben circular, como mínimo, a la velocidad que aparece en la señal. Por lo tanto, si la señal muestra un «80», no puedes ir por debajo de esa velocidad, excepto por causas justificada, como condiciones meteorológicas adversas o tráfico denso.

Esta señal es habitual en autovías o autopistas, en las que circular a baja velocidad es muy peligroso y aumenta considerablemente el riesgo de accidentes. También se puede encontrar en túneles, donde es fundamental que los vehículos circulen a una velocidad constante por motivos de seguridad.

El hecho de no respetar la velocidad mínima se considera una infracción grave por parte de la DGT y, como tal, conlleva una sanción de hasta 200 euros, aunque no implica retirada de puntos del carnet de conducir.

Señal cuadrada o rectangular

Por otro lado, cuando la señal es azul pero de forma cuadrada o rectangular, y también muestra un número de color blanco, no se trata de una obligación de velocidad, sino una recomendación. Esta señal se denomina S-7 y su objetivo es puramente informativo, ya que indica cuál es la velocidad adecuad para el tramo de vía que se aproxima.

Teniendo esto en cuenta, los conductores no tienen la obligación legal de circular a esa velocidad, pero sí es aconsejable no superarla. Generalmente, esta señal se encuentra en tramos con curvas cerradas, desniveles, tramos peligrosos o condiciones que no justifican reducir el límite máximo, pero sí requieren cierta precaución al volante.

El catálogo del Ministerio del Interior especifica que esta señal «indica la velocidad de circulación recomendada, en kilómetros por hora» y se utiliza para «informar al conductor de que no debería sobrepasar esa cifra, incluso si las condiciones de la vía parecen favorables».

¿Cómo diferenciarlas?

Ambas señales son azules con un número blanco en su interior, así que la forma de distinguirlas es observando su forma: la circular impone una norma que, si se incumple, implica una multa de hasta 200 euros, mientras que la cuadrada sólo es informativa.

Una señal cuadrada azul con «90», por ejemplo, no significa que los conductores deban ir a esa velocidad, pero sí que probablemente sea la más segura en ese tramo, aunque el límite legal sea superior.

Límites de velocidad

Más allá de las señales, el Reglamento General de Circulación establece que está prohibido circular por debajo de los 60 km/h, salvo causa justificada. En el resto de carreteras, la velocidad mínima genérica suele ser la mitad de la velocidad máxima permitida, aunque depende del tramo y el tipo de vehículo.

Por ejemplo, si en una carretera convencional el límite es de 100 km/h, los vehículos deben ir al menos a 50 km/h, excepto condiciones adversas. Aunque esto no suele estar indicado expresamente con una señal, es obligatorio según la normativa en vigor.

Finalmente, cabe señalar que las señales de tráfico no están ahí simplemente por formalidad. Son herramientas fundamentales que permiten adaptar la conducción a las condiciones del entorno.