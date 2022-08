Impensable: así ha cambiado la vida de las Spice Girls tras su separación

Ya han pasado más de 25 años desde que las Spice Girls nos hacían bailar al ritmo de ‘Wannabe’. Sus canciones marcaron un antes y un después y se convirtieron en un fenómeno mundial por su ritmo. Cada persona tenía su favorita, pero ya ha pasado mucho desde que Victoria Beckham, Mel B, Gari Halliwell, Mel C y Emma Bunton nos levantaban de la silla para darlo todo en la pista de baile. ¡Así han cambiado sus vidas desde la separación del grupo!

Las Spice Girls se convirtieron en un fenómeno mundial y su separación en 2001 fue más que sonada en los medios. Todas ellas optaron por explotar nuevas oportunidades y sus vidas han dado un gran giro 25 años después. Sin duda, la más mediática del grupo es Victoria Beckham, pero hoy recorremos la trayectoria de las cinco integrantes.

Victoria Beckham

Si hay una Spice Girls que supo aumentar su fama, esta es Victoria Beckham, su amor junto a David Beckham y su gusto por la moda la han colocado como todo un icono. Ha construido una gran marca alrededor de su nombre y es una gran empresaria que arrasa a nivel mundial en el mundo de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Mel B

Parece que Mel optó por dejar la música a un lado cuando acabó con la banda y se dedicó a la interpretación. Ha sido participante en varios reality shows e incluso ha trabajado como modelo. Demostró tener un perfil muy versátil en el mundo del arte.

Su peor momento llegó de la mano del productor Stephen Belafonte, ambos compartieron una complicada relación y ella tuvo que pagarle una pensión durante 3 años y más de siete millones de euros. Cuando esto pasó, ella volvió a los titulares y muchos la recordaron de sus días en la banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “scary spice Mel B” (@officialmelb)

Mel C

Mel C optó por continuar en el mundo de la música, pero quiso construir su carrera en solitario. También se animó a crear una compañía de discos, pero tuvo que bajar el ritmo al pasar por los complicados momentos que vivía en su vida personal. Tuvo que luchar contra un trastorno alimenticio y cayó en depresión.

Para poder superar este gran bache, apostó por el deporte y estableció un estilo de vida saludable para recuperarse. Ella parece recordar con cariño su paso por esta banda que sonó en todas las casas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melanie C / Mel C (@melaniecmusic)

Geri Halliwell

Esta integrante fue la única que abandonó la banda antes de la separación, decidió alejarse del grupo en 1998 y aunque no se conocen los motivos, se cree que tenía pensado continuar con su carrera en solitario. No acabó grabando muchas canciones y estas no llegaron a tener el éxito de Spice Girls.

Sí que se ha encontrado con sus compañeras en los reencuentros que la banda ha protagonizado en los años siguientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geri (@therealgerihalliwell)

Emma Bunton

Después de la separación del grupo, Emma Bunton quiso continuar con su sueño como solista. Llegó a sacar tres discos como solista, pero estos no tuvieron el éxito esperado después del ‘boom’ explosivo de las Spice Girls.

Acabó dedicándose al mundo de la interpretación y también, colaboró en la radio como presentadora. Suma más de un millón de seguidores en Instagram, que siguen sus pasos después del éxito.