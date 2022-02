El set de Lego que necesitan los fans de las Spice Girls

Las Spice Girls cumplen este año 2022 veinticinco años del lanzamiento del álbum Spiceworld y es un momento ideal para rendir tributo a uno de los grupos más míticos de las últimas décadas. Por eso, la marca de construcciones Lego ha querido homenajear al conjunto británico de una manera muy especial.

La compañía ha puesto a venta un set exclusivo con el que los fans del grupo pueden inmortalizarlas y lucirlas en sus estanterías. Las piezas reproducen a las cinco componentes del grupo: Geri Halliwell, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B y Mel C. El set incluye algunos accesorios como dos micrófonos, pero lo esencial son las cinco figuras. Geri aparece con un vestido de la bandera británica, Mel B con estampado de leopardo, Mel C con un look deportivo, Emma de rosa y con una piruleta y Victoria con un vestido negro corto.

La firma de juguetería danesa ha compartido en sus redes sociales una foto de las figuritas, y se ha podido comprobar el detallado trabajo de caracterización. En total, el set -que ha sido una creación de Daniel Squirrel- cuenta con 578 piezas y su montaje es relativamente sencillo. Cada una de las figuras tiene un tamaño aproximado de ocho centímetros de alto, cinco de ancho y de profundidad. Su precio es de cincuenta euros y ya está a la venta y estará a la venta a partir del día 1 de marzo. Sin duda, un regalo ideal para los seguidores del grupo.

El creador del set, Daniel Squirrell, ha explicado los motivos que han llevado a la marca a elaborar esta edición especial: «hay pocas bandas que definieron la cultura pop como lo hicieron las Spice Girls en la década de 1990, y ha sido muy divertido traer a la banda a vida a través de nuestro estilo BrickHeadz. Esta es la primera vez que creamos una banda de música en este formato y lo que realmente queríamos era capturar la esencia y la nostalgia de las Spice Girls, a través de sus looks icónicos. Estoy encantado de haber sido partícipe del diseño de este set y espero que los fans también lo estén”, ha resaltado.

Esta edición especial se enmarca dentro de la línea BrickHeaz de Lego, cuyo objetivo es reproducir y que se puedan construir personajes de la cultura popular de una manera caricaturesca, como Batman, el Tío Gilito, Indiana Jones, Terminator o el dúo del Coyote y el Correcaminos.

En otras colecciones, la marca de entretenimiento ha tratado de inmortalizar a Los Simpson, el universo de Harry Potter o el mítico café Central Perk que era escenario de muchas de las secuencias de la serie Friends.

Las Spice Girls fue uno de los grupos más destacados del panorama internacional a mediados de la década de los noventa. El conjunto lanzó su primer álbum en el año 1996 y casi todos los temas que incluía se convirtieron en grandes éxitos, sobre todo el sencillo Wannabe. Tiempo después presentaron Spiceworld, el disco que ahora cumple veinticinco años, pero que ya no obtuvo los mismos resultados que el primero.