Álex Márquez: «Tenía un rayito de esperanza cuando he visto que Marc salía mal»

Álex Márquez reconoció que tuvo «un rayito de esperanza» cuando vio «que Marc salía mal». En ese momento él no sabía dónde estaba su hermano y tiró con todo para intentar abrir hueco, con la esperanza de que el de la Ducati roja se hubiera metido en problemas y le costara llegar. Pero no fue así porque Márquez recuperó enseguida la segunda posición y se puso a rueda de su hermano, a la espera de que llegara el ecuador de la carrera y bajara un poco el neumático.

«Ha sido lo que tocaba. Tenía un rayito de esperanza cuando he visto que Marc salía mal. En ese momento yo no sabía en qué posición estaba él. He pensado que igual se había metido en un jaleo, octavo, noveno, séptimo… o incluso una caída, que le iba a costar salir, y por eso he tirado las primeras vueltas. También he intentado hacer un hueco con los de atrás: Morbidelli, Aldeguer, Acosta, que también tenían un ritmo bastante bueno. Esa ha sido mi carrera. Luego, cuando he visto que estaba Marc detrás y me ha pasado, he intentado mantener la calma, solamente controlar a los de atrás, no cometer errores e ir hasta el final. Esa ha sido nuestra carrera: hemos tenido el rayito de esperanza, luego el golpe de realidad y ya ahí me he calmado», reconoció el Márquez que cuenta con el apoyo de su madre en la lucha por el título.

No obstante, Álex Márquez considera que han cumplido el objetivo de la sprint race: «Objetivo cumplido, sí, porque cuando llegas a un fin de semana donde alguien es tan superior y es tu rival por el título, lo que hay que intentar hacer es minimizar daños. Por los puntos que había en juego, creo que ese riesgo de intentar batir a alguien que durante todo el fin de semana ha tenido tres, cuatro décimas más que tú, o medio segundo, no vale la pena. Hemos hecho lo más inteligente y mañana tiene que ser un poco esa dinámica».

Eso sí, el de Gresini Racing es exigente y no firma que mañana se repita lo que ha pasado en la sprint: «No, no firmo nada. Al final, esto son carreras, son motos, y como se ha visto en muchas ocasiones en el pasado y este año, todo puede cambiar, todo puede influir. Hay una salida, una primera vuelta… Con este calor cometer un error es súper fácil, entonces no firmo nada, pero, como he sido todo el año, hay que ser muy realistas en nuestras posibilidades y hasta dónde podemos llegar».

Sobre el adelantamiento de Marc, Álex Márquez dijo que no fue menos duro, pero no defendió en exceso porque su objetivo era no liarse librando una batalla que no iba a ganar: «No, he hecho mi trazada normal. No es que haya abierto la puerta o no. No he defendido porque quedaban aún ocho vueltas. Cuando tienes alguien detrás que sabes que todo el fin de semana tiene medio segundo más de ritmo, tu objetivo no es luchar tanto con él, sino no liarte con él porque sabes que tiene el 90% de ganarte igualmente, pero sobre todo por no liarte por los de atrás. Ahí es donde hay que utilizar la cabeza y no perder tiempo en una lucha tonta, porque cuando alguien es mucho más rápido que tú es una lucha tonta, y que sabes que al final te va a acabar el 90% de las veces ganando».

En la Q2 salió él por delante de su hermano, como si le fuera a dar rueda, y luego Marc le adelantó: «Me ha pasado él. Yo quería pasar delante porque yo voy mejor delante. Con aire limpio me siento un poco mejor, pero él también ha querido tirar muy rápido esa vuelta para hacer hueco con los de atrás y me he beneficiado un poco de eso. Luego se ha visto, en el segundo run, que iba solo, siempre consigo mejorar. Por eso siempre intento ir delante y no tener nadie delante porque no me sirve mucho, me despista más que otra cosa».

Respecto al gran nivel de Aldeguer, el de Cervera salió en defensa de su compañero de box: «No me está sorprendiendo, lo que me está sorprendiendo es la gente que le criticaba a principio de año, que era muchísima. Es un chaval muy joven, que está haciendo las cosas muy bien, que tendrá sus subidas y bajadas, como es normal un año de rookie, pero que tiene que tener la paciencia que está teniendo, y que ha entendido después de unos errores en Austin y Jerez. Hay un momento en el que tienes que acabar carreras para hacerte fuerte. No me está sorprendiendo porque tiene un talento brutal y está haciendo carreras inteligentes. Lo hemos visto luchando con pilotos muy consagrados y está consiguiendo ganar. Me alegro mucho por él»

Por último, sobre si el Mundial de MotoGP es un Márquez vs Márquez tras el mal resultado de Bagnaia en la sprint, Álex comentó: «No he mirado cómo está el campeonato ahora mismo de diferencia que hay con el tercero. Nosotros no sólo tenemos que mirar delante, también, honestamente, miro un poco detrás y la distancia que hay con Pecco porque hay que ser realistas que nadie daba un duro por nosotros que estuviéramos segundos y a esta distancia respecto a Pecco. Para nosotros estar segundo ya es un regalo, pero estamos en una situación muy buena, donde podemos soñar con algo grande, pero hay que ir carrera a carrera y aprovechar nuestras oportunidades, que creo que en Silverstone la aprovechamos. El sumar fuerte ahí nos puede dar algo de esperanza, aunque luchando con un tío como Marc Márquez será difícil».