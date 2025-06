Álex Márquez mete presión a Marc: «Nosotros no tenemos nada que perder, tú, todo»

Álex Márquez está viviendo el mejor año de su carrera deportiva y llega a Motorland en plena batalla por el título de MotoGP con su hermano Marc. El pique entre ambos está que arde y se van pasando la patata caliente el uno al otro. Ahora es el hermano mayor, el ocho veces campeón del mundo, el que lidera la carrera por el noveno, pero el pequeño acecha. En la antesala del GP de Aragón de MotoGP, donde el 93 parte como gran favorito a la victoria, el 73 ha querido meterle presión para ver si así se pone «un poco nervioso» y fuerza un error suyo, como en Austin.

En el trazado de Las Américas, Marc también era muy superior, pero se acabó cayendo y Álex hizo podio y se puso líder del Mundial. En Gresini aprovecharon la visita de su ex piloto este miércoles por la noche para empezar a jugar el partido psicológico y meterle presión: «Ayer ya jugamos un poquito, porque los miércoles siempre cena ahí en Gresini y ya le decían «mister 37″, a ver si así se ponía un poco nervioso. Le decíamos, nosotros no tenemos nada que perder, tú, todo, ¿eh?, aquí».

Donde hay mucho pique es en la familia Márquez Alentà, sobre todo por ver de lado de qué hijo se pone su madre, Roser, que asegura estar del lado de su pequeño. Esto ha dado mucho que hablar en redes, especialmente después de que Marc subiera una foto con su madre diciendo que la había convencido y que ahora le apoyaba a él. Pero Álex desveló que aunque su hermano intente atacarle por esa vía, no es así, su madre sigue «subida a la alexneta». «Ya me dijo mi madre, me envío un mensaje y me dijo: «Tranquilo, que yo se lo he dicho, pero nada». Está subida a la alexneta y de ahí no se baja», desveló.

Batir a Marc en Aragón

Marc será difícil de batir en Aragón, y Álex Márquez lo sabe. El 93 ha ganado seis veces aquí, con doblete incluido el año pasado: «Aquí, a priori, tendría que salir Marc con 37 puntos, pero son carreras. El motociclismo es así, que en nada cambia. También tenía que salir con 37 de Austin y falló. Tenemos la misma mentalidad que siempre, sacar el 100%. El domingo intentaremos sacar el máximo jugo a lo que tengamos, al nivel que podamos llegar. Hace dos domingos que no hemos acabado de rematar, ni en Le Mans ni el Silverstone, será importante volver a sumar fuerte y consolidarnos otra vez».

Al ser preguntado cuánto de importante sería ganar aquí a Marc y para qué valdría batirle aquí, Álex Márquez fue claro: «Quizás con otro piloto valdría, con Marc no. Porque luego llegará Mugello, donde en teoría sufre, te sacará el conejo de la chistera como hizo en Qatar y te ganará. Con Marc es importante intentar ganarle cada fin de semana, y eso es lo difícil. Si está a ese nivel superior suyo, a veces hay que controlar cuánto vale la pena el intentarlo o no. Para un campeonato eso es muy importante, y el saber dónde él va muy rápido y dónde no. Controlar ese riesgo y muchas veces, no contentarte, pero saber hasta dónde tú puedes ir para no cometer un error será más importante de que no sólo intentar batirle».

Pelear por el título es un regalo para Álex

Respecto a si se lo cree que puede luchar por el título, el piloto de Gresini Racing reconoció que siempre ha creído en ello: «Creerme, me lo he creído siempre. La gente dirá «ya no es un regalo, ya estás consolidado»… Para mí llegar a esta situación y estar en esta situación es un regalo, porque nadie daba un duro por nosotros a principio de año, llegar en esta situación a la octava carrera. A seguir con la misma mentalidad que siempre, a no pensar más allá de la carrera del domingo. Carrera a carrera. Esa es nuestra mentalidad y tiene que ser nuestro punto fuerte, no pensar más allá de eso».

Para pelear por el título, el pequeño de los Márquez cuenta, en su opinión, con la mejor moto del campeonato: «Yo siempre he creído que tengo la mejor moto del campeonato. Desde el principio hasta el final. Sé lo que tendré de aquí al final de año. Tengan ellos mejoras o no, yo seguiré pensando que mi moto es la mejor».

En Aragón podría mejorar su mejor puntuación

El 73 tiene a tiro mejorar los puntos del año pasado y de hace dos. Está a solo uno de su puntuación de 2024 y cinco de la del 2023 en MotoGP: «Estoy contento, porque sumando más entraré entre los 8-9 primeros del campeonato. Eso ya me lo aseguro (risas). He mejorado mucho en todos los aspectos. Fue amor a primera vista cuando probé la 24 en Montmeló. Desde el primer día me sentí bien. Vas a un Malasia y eres rápido, aunque lo esperaba porque se me da muy bien ese circuito. Ir a un Tailandia y sobre todo empezar bien las tres primeras del año. Salvar un circuito donde en teoría sufría, que era Austin, salir de ahí con un podio y líderes te da confianza. Pero, evidentemente, de la 23 a la 24 hay un paso importante. La preocupación es qué es capaz de hacer Marc con la 24 si con la 23 nos metió ese churro el año pasado».

Por último, Álex Márquez explicó que ha habido pasos hacia delante del 2024 al 2025: «Hay pasos. Soy un piloto que necesita tener la confianza con la moto para poder extraerle el 100% y esta moto me la da. Intentaré ser más rápido que el año pasado. Me he mirado vídeos, he intentado analizar qué hacía Marc, qué no, dónde… Cada fin de semana, nosotros tenemos que intentar extraer el 100% siendo lo más competitivos posible. A partir de ahí, el sábado, nos ponemos un objetivo, después de sprint sobre todo, porque la sprint sales un poco a ciegas, de qué puedes hacer el domingo, que es el día importante».