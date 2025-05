Marc Márquez hace autocrítica: «He fallado y me han salvado, no estoy contento»

Marc Márquez salvó el día, bueno le salvaron, en Silverstone gracias a una bandera roja que se produjo justo después de su caída en la segunda vuelta. Una ráfaga de viento muy fuerte tumbó al líder del Mundial poco después de que se cayera también su hermano Álex. Pero la suerte les sonrió esta vez a los hermanos Márquez porque apareció la bandera roja antes de completar la segunda vuelta y la carrera se paró y volvieron a salir todos desde las posiciones iniciales. Es por eso que el 93 no estaba contento con su carrera porque, como él mismo reconoció, «me han salvado hoy, porque he fallado».

«Me han salvado hoy. Tanto a mí como a mi hermano, hoy nos ha salvado alguien. Hemos cometido el error en la primera carrera, pero la bandera roja nos ha permitido hacer esa segunda. He entendido, completamente, por qué ha sido el error: me ha venido una ráfaga de viento increíble y, cuando ya había dejado frenos y todo, simplemente me ha empujado fuera. Luego, en la segunda carrera, he ido muy tenso porque sabía que cualquier ráfaga… de hecho a falta de cuatro vueltas casi me caigo en la curva 2, sin hacer nada especial. Hoy era de esos días, tipo Le Mans, aunque la pista estuviese seca, pero muy crítica y muy fácil cometer un error», comenzó diciendo sobre su tercer puesto en Silverstone después de sufrir otra caída.

Respecto a cómo gestionó esa segunda carrera, Marc Márquez explicó que «el problema es que el viento venía a ráfagas: entrabas una vuelta muy bien… de hecho, en la vuelta anterior, en la curva 11, en la carrera anterior, e incluso me ha sobrado mucha pista. En la siguiente, he intentado forzar un pelín más, pero se ha complicado porque ha venido una racha de viento increíble. Ya cuando estaba con el gas es cuando se me ha cerrado de delante».

«Me han salvado tanto a mí como a mi hermano» 😅 Marc Márquez, sincero después de esa caída que se vio ‘arreglada’ por una bandera roja #BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 Disfruta del Plan Motor por solo 9,99€ al mes durante un año. ¡OFERTA VÁLIDA HASTA HOY! 📎 https://t.co/05ZMllvxeV pic.twitter.com/rbwMoB71CA — DAZN España (@DAZN_ES) May 25, 2025

«De hecho, esto me ha hecho ir con mucha más precaución en la segunda carrera, pero sí que es cierto que en la primera tenía una sensación increíble con la moto, muy buena y en la segunda, no se si es porque yo iba tenso o porque ha pasado algo, pero con el tren delantero había cero feeling (sensaciones), no tenía sensación. Y cuando me he ido largo ha sido simplemente que en esa curva larga de derechas ha habido shacking (movimiento) en el piano y cuando he tocado ahí el freno no había nadie. He tenido que frenar en tres veces y alargar la trazada», añadió en DAZN.

A pesar del mal día, Marc Márquez consiguió salvarlo para salir más líder de MotoGP de uno de sus circuitos malos del calendario tras la caída de Pecco Bagnaia y haber quedado delante de Álex: «Tengo que buscar esa constancia. Hoy no estoy contento, porque he fallado. Me han salvado y he tenido la suerte esa de salvar, pero tenemos que ser honestos y autocríticos. He vuelto a fallar… cuando en una vuelta los llevaba ya ocho décimas. Entonces, sin exagerar estoy allí. Toca controlar esa sensación que siempre pasa en los mismos sitios»

Sobre el hecho de haber sido elegido piloto del día por los espectadores, dijo que par él el mejor había sido Fabio Quartararo: «Para mí hoy el piloto del día ha sido Quartararo. Ganaba, pero ha tenido ese problema técnico. Se ha visto: había una Yamaha, una Aprilia y una Honda. Eso hace que cuando hay días complicados, cada día están más cerca, con las concesiones; el reglamento está ayudando. También va bien que vayan cogiendo puntos, así a ver si llegan al porcentaje y les van quitando cositas».