Marc Márquez: «La pole me ha costado más que ganar la sprint»

Marc Márquez es el hombre del momento y el hombre de MotorLand Aragón. Como era de esperar, el líder del Mundial de MotoGP se llevó la pole y la victoria al sprint, aunque asegura que le costó más «la pole» que la sprint. En la carrera corta tuvo un problema en la salida, pero se repuso rápido y evitó que Álex se escapara para luego atacarle en el momento adecuado. En Gresini le decían ‘Mister 37’ al llegar a Aragón y, de momento, ya tiene 12 de los 37 puntos posibles en el bolsillo. Aunque Marc, como siempre hace los sábados, no quiere lanzar las campanas al vuelo todavía.

«El mister 37 lo dejamos para mañana. Ojalá pueda ser. De momento, el primer objetivo del fin de semana era salir en primera o segunda posición y lo hemos cumplido. Era ganar y estar en el podio en la sprint race, hemos conseguido ganar y mañana es intentar luchar por la victoria. Viendo los ritmos es intentar luchar por la victoria, pero sobre todo repetirme en mi cabeza, entender la situación de carrera, entender cada momento lo que toca y sobre todo, si pasa como hoy que ha patinado el neumático en la salida, nos hemos quedado cuartos, luego terceros, segundos, Álex se había escapado… Con paciencia y manteniendo nuestro ritmo lo hemos podido alcanzar y pasarlo. Pero mañana puede pasar otra vez o puede pasar que sea el mismo Álex u otro piloto vaya más rápido. Así que toca entenderlo», aseguró.

Márquez tuvo un toque con Pedro Acosta en la salida, consecuencia de su fallo en la salida, y ambos estuvieron a punto de irse al suelo. Sobre eso, el leridano dijo: «Si te soy sincero, no te sabría narrarlo porque no me acuerdo exactamente. O sea, estaba él un pelín por delante y yo no tenía más espacio por el piano por fuera. Pero no te sé narrarlo. Pero estas cosas pasan cuando un piloto sale mal, que en este caso he sido yo, y los otros llegan con mucha velocidad. Pasa, y más en una curva tan cerrada como la de Aragón. Por suerte, yo creo que a Acosta no le ha pasado nada. Ha sido un roce, pero mi objetivo era intentar perder las menos posiciones posibles en ese momento o minimizar el daño de la salida. Y cuando ha pasado esto, me acuerdo que estaba haciendo la curva de izquierdas entrando, mirando a ver si llegaba otro piloto más rápido por eso, por la diferencia de velocidad, ya que me ha venido en mente el flash de 2010, donde se me llevaron puesto por delante».

En las primeras vueltas, Álex metió en aprietos a su hermano porque tiró muy fuerte para intentar escaparse y rodó más rápido que él: «Bueno, creo que la segunda vuelta y tercera ha sido más rápido que yo. Pero, como es normal, Álex ha jugado sus cartas cuando se ha visto primero y ha visto que yo salía mal. Él seguramente no sabía dónde estaba y ha jugado sus cartas de apretar al principio y luego a ver qué pasaba. Pero por suerte ya estaba en segunda posición. En todo momento una distancia que estaba controlando y esperando a esa cuarta, quinta vuelta, que es cuando el neumático se degradaba y cuando me sentía mejor».

Sobre qué le costó más la pole o la sprint, Marc lo dejó claro: «La pole». Respecto a la vuelta tan al límite que le dio la pole, el leridano la explicó: «Sí, demasiado al límite. Ha sido una vuelta demasiado al límite y más lenta de lo que hubiera sido una vuelta más suave, sin ir tanto al límite. Pero he exagerado demasiado. Había cometido un error en la primera vuelta del segundo neumático, que es la buena. Y en la segunda ya baja un poco y entonces no pensaba que bajaría el tiempo y todavía así lo he podido bajar».

Respecto a la gestión de los neumáticos de cara a la carrera, Marc Márquez comentó: «Gestión y no tanta gestión porque los neumáticos no bajan tanto como parece. Incluso la última vuelta con el blando de atrás he hecho otra vez 47.1. Me sentía bien. No es una carrera tipo la de Qatar o de mucha gestión de neumáticos porque aguantan hasta el final. Lo que sí que es una carrera de gestión del viento y el calor, ya que yendo detrás de uno o yendo solo cambia muchísimo».

Marc también habló de la mala carrera de Pecco Bagnaia cuando le preguntaron: «Bueno, evidentemente para el equipo Ducati, para el box Ducati, si los dos pilotos están delante, van rápidos, más información y más opción a probar cosas nuevas. Ahora de momento estamos yendo los dos, por lo que tengo entendido, con una moto idéntica, igual. Pero bueno, hay cositas a probar. Esperemos que mañana coja otra vez el ritmo para que el lunes en el test podamos probar cosas y como pasó en pretemporada, que estaba yendo muy rápido, coja otra vez esas sensaciones y podamos tener comentarios muy similares como en pretemporada. Ya se había dicho por parte mía y por parte de él que los comentarios, la dirección era la misma y esto facilita también el trabajo a los ingenieros».

Por último, el de Cervera reconoce que, a priori, su hermano es su gran rival para la lucha por la victoria en la carrera del domingo en Aragón, pero no descarta a Aldeguer: «Sobre el papel, Álex es el que está más en forma de los rivales. Y, luego, Fermín, tiene una gran segunda parte de carrera. Yo no lo olvidaría, ya que hoy con el medio lo ha hecho muy bien y todas las carreras la segunda parte está yendo muy rápido. Veremos. Las KTM no están lejos, o al menos lo que pareció ayer y hoy por la mañana con el medio trasero».