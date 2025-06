Marc Márquez: «No voy con una mano, estoy apretando»

Marc Márquez ha arrasado en el primer día de entrenamientos en el GP de Aragón. El líder del Mundial puso el modo apisonadora y pasó el rodillo sin casi despeinarse. Al menos, esa fue la sensación que dio desde fuera, ya que por la tarde le salió el tiempo en el primer time attack que hizo y no volvió a intentarlo porque con esa vuelta era suficiente. Pero el piloto de Cervera reconoció ante los medios presentes en MotorLand que, aunque «parece que voy sobrado», en realidad «estoy apretando» para lograr esa superioridad.

Sobre su gran día en Aragón, Marc Márquez dijo que «era la intención, salir con intensidad, como salgo todos los viernes, para colocarme en el sitio. Tengo la facilidad de estar ya al primer entreno y ¡pam!, para hacer un buen tiempo. Luego es verdad que por la tarde se han acercado mucho más con los time attacks, pero bueno, me he sentido cómodo, me he sentido bien y nada, es viernes. Esto no es como empieza, sino como acaba y tenemos que seguir con la misma intensidad».

Hay un sector donde marca claramente la diferencia con respecto al resto, el segundo, donde está la curva Marc Márquez. Ahí les mete mínimo dos décimas al resto de pilotos. Cuando le preguntaron qué tiene de especial ese segundo sector para que marque tanto la diferencia, el leridano lo dejó claro: «Bueno, mi curva. No voy a escoger una curva que se me da mal. Ya que escogí una, la escogí bien. Pero sí que es verdad que esa curva 9-10, me sale natural y se me da bien, pero las curvas que se te dan bien también es muy importante no exagerar».

Su hermano, Álex Márquez, es el único que se le acerca un poco. El de Gresini Racing y el de Ducati Lenovo están muy por delante de los demás: «Ya lo dije hace dos o tres carreras, en Jerez, que era el rival que veo más fuerte. Y no es la gente dice ‘ah dice esto para meterle presión a este. Ahora dice esto’… No, digo siempre la verdad, lo que siento. Y ahora mismo Alex, es el rival más constante, más fuerte, así lo dicen los resultados, y es un piloto muy versátil, que va rápido en todo tipo de condiciones, constante y en todo tipo de circuitos».

El hacer la vuelta a la primera le ha permitido guardarse un neumático blando nuevo. Sobre si eso le puede ayudar en algo, el 93 comentó: «Sí, bueno, quería entender el neumático. Es que, claro, tenemos tiempo limitado. Quería entender el neumático medio, lo he entendido. Quería entender más el blando. Ya era la estrategia hacer sólo un time attack, si salía medio bien, mantener el neumático y hacer tres vueltas más, para así mañana ese neumático blando tiene un poquito más de vueltas y podemos entender cómo cae y dónde está el cruce con el medio. En qué vuelta empieza a ir mejor el medio y peor el blando».

Pese a su superioridad, Marc Márquez reconoció que es peligroso confiarse: «Sí, completamente. O sea, si es verdad que parece que vaya sobrado, pero yo aprieto, eh. O sea, no es que vaya con una mano, sino que estoy apretando y si no aprieto estoy con los otros. Entonces para tener ese extra de margen tienes que tener ese extra de riesgo, pero luego hay que saber gestionarlo cuándo, cómo y apretar cuando tú te encuentras bien, no cuando lo necesita la situación».

Márquez pasa de los problemas de Bagnaia

Sobre los problemas que tuvo Pecco Bagnaia y si influye el aspecto psicológico de tener dos Márquez delante, Marc dijo que pasa de ellos: «Te contestaré honestamente, no lo miro porque no me interesa. Me interesa mi lado del box, sacar el 100% de lo que tengo yo y me fijo con el segundo que va más rápido ahora mismo con una Ducati, que es Álex y es con él con el que estoy comparando un poquito más. Respecto a Pecco, no sé qué está probando, no sé qué direcciones está tomando. Simplemente, me guío de mis instintos y de lo que siento yo en la moto».

Por último, el ocho veces campeón del mundo habló sobre el hecho de que tres KTM y dos Hondas se hayan metido en el top-10. Cree que es bueno para el espectáculo que las otras marcas lleguen: «Evidentemente están más cerca. Lo dije en la rueda de prensa que es MotoGP y esto hace que las otras marcas con concesiones se van acercando, van mejorando y es un poquito el objetivo de las concesiones, que se vea un campeonato más igualado. Yo defiendo los colores de Ducati y evidentemente quiero que sea la mejor moto, pero también defiendo el espectáculo al motociclismo, MotoGP y contra más marcas delante, mejor para el espectáculo, para las marcas y para los pilotos incluso».