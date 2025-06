Marc Márquez responde a Álex con un zasca antológico: «En tu jardín ya conseguí más puntos…»

Marc Márquez llega a un circuito «marcado en verde», como él mismo reconoce. No es para menos, porque aquí, en Motorland, ha ganado seis veces, siete contando el triunfo en la sprint del año pasado. Es por eso que su hermano Álex y todo el equipo Gresini Racing le han intentado meter presión en la previa para provocar su fallo, como en Austin. Pero Marc no se quedó callado ante los intentos de presión del equipo italiano llamándole «mister 37».

Cuando le preguntaron en la rueda de prensa oficial por los intentos de Gresini por desconcentrarle, les respondió lanzando otra pulla: «En vuestro jardín (Silverstone) obtuve más puntos que vosotros». «Estuvo anoche en su hospitality y me pusieron más presión, pero tengo una respuesta superrápida: «En tu jardín ya he conseguido más puntos, así que veamos aquí». Su jardín fue la semana pasada en Silverstone», comentó entre risas el ocho veces campeón del mundo.

Dos puntos más para ser exactos. Álex ganó la sprint por delante de Marc, pero la bandera roja del domingo, que favoreció a los dos porque se habían ido al suelo segundos antes, acabó con el mayor de los Márquez cruzando la meta en tercer lugar, mientras su hermano fue quinto. Por tanto, el 93 sumó 25 puntos en el total del fin de semana y el 73, 23.

Marc Márquez marca sus circuitos favoritos en verde, porque «verde es mejor que rojo», dice. Y el de Aragón es uno de ellos, y lo reconoce abiertamente: «Lo tengo marcado en verde. Cuando llega un circuito malo lo digo, y también cuando llega uno bueno. Me gustaría luchar por la victoria y estar bien desde el primer entreno. Ahora hay que hacerlo. Hay que encontrarse e ir entendiendo el fin de semana y qué rivales son más rápidos».

Este año llega con una moto sin muchos cambios, con una puesta a punto más clara: «Este año tenemos una base desde la primera carrera y nos hemos movido poquito. En Silverstone fue donde nos movimos más y es cuando solté la frase esa de que si con cuatro set ups (configuraciones) no fui bien, no era culpa del set up, era culpa mía y tenía que seguir mejorando el pilotaje y aquí seguiremos con la misma base y recuperar las sensaciones que teníamos hasta Silverstone. Como es normal, en 22 fines de semana hay alguno que se atraviesa y te cuesta más».

Marc Márquez también reconoció que las caídas le hacen estar más alerta:

«Sí, mucho más. He cometido pocos errores este año, pero todos en domingo. Eso lo tengo que cambiar y estoy trabajando en ello». No obstante, afirmó que entiende las caídas y entonó el mea culpa: «Todas tienen un porqué. En Austin demasiado piano, error mío; en Jerez entré demasiado rápido sin tener en cuenta el rebufo de los pilotos de delante. Y en Silverstone entré demasiado rápido sin tener en cuenta las ráfagas de viento que había en esa curva 11 y 13, donde costaba más girar. En el 95 por ciento de los casos es error del piloto».

El leridano llega líder a este GP de Aragón de MotoGP, y sin urgencias por volver a ganar –no lo consigue desde Qatar–. «No, me vale ser líder y meter más puntos al segundo. Fue difícil Silverstone. En Le Mans fuimos segundos en parrilla, la sprint la ganamos… Y en Silverstone sufrimos un poco más, pero solo había un piloto más rápido en el conjunto del fin de semana, que fue Álex», aseveró el piloto del Ducati Lenovo.

Por otro lado, Marc Márquez también reconoció que es mejor tener que estar alerta con los errores que no tener esa moto y esta adaptación, «sobre todo cuando estás hablando de los errores, hay que solucionarlos, pero vamos líderes y con 25 puntos de margen. Si estuviéramos hablando de errores estando a 50 puntos del líder, sería más preocupante. Soy perfeccionista y me encanta trabajar mis debilidades y ahora es ahí donde tengo que mejorar».

Favoritismo

Respecto a si ser favorito es una faena, el líder del campeonato de MotoGP, comentó: «Para mí es bueno. Evidentemente sientes la responsabilidad, pero después de 12 años en MotoGP lo asumes y toca gestionarlo. Es bueno que no te vaya bien sea noticia. Eso significa que ir bien es lo normal, que, repito, en 22 grandes premios habrá fines de semana distintos».

Por último, le comentaron que este viernes 6 de junio hace 15 años de su primera victoria en el Mundial. Fue el 6 de junio de 2010 en Mugello cuando logró su primer triunfo en 125cc, el primero de los muchos que estaban por llegar, aunque él sigue sintiéndose «joven»: «El tiempo pasa rápido. Una aplicación me ha hecho una estimación y dice que tengo 26, así que todavía me siento joven».