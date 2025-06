Álex Márquez se rinde a su hermano: «Aún forzando mucho es difícil hacer lo que él hace relajado»

Álex Márquez reconoció que Marc es prácticamente imbatible aquí en Aragón. El 93 se sacó de la manga unos tiempazos increíbles y sin tener que ir al límite, lo que demuestra su superioridad con respecto al resto en este circuito. De hecho, el de Gresini Racing cree que su ex compañero podría sacarle más diferencia todavía: «Marc no ha hecho un último time attack. Por la mañana estaba un poco preocupado, pero luego he visto una gráfica que en el 2019 les metió 1.6 al segundo. Digo, bueno, hoy un poco menos, no es tanto».

El aspirante al título reconoció que se esperaba esto y por eso se ha centrado en su rendimiento: «Es algo que ya esperaba y a partir de ahí me he centrado en lo mío, he intentado mirar lo que hacía él por la mañana, que hacía yo y a partir de ahí intentar mejorar. No es fácil replicar lo que él hace, honestamente, porque hay tres curvas donde él va muy rápido, es donde hace tanto la diferencia y sobre todo la hace de una manera muy fácil».

Álex cree que «es difícil de replicarlo» lo que hace Marc Márquez en ese segundo sector: «Eso es difícil de replicarlo para nosotros, porque aún forzando mucho la situación es difícil hacer lo que él hace relajado. Es lo difícil y donde él marca diferencia. Para mañana el objetivo tiene que ser estar más cerca de él y más lejos de los otros».

Sobre las frenadas en el primer sector, el único donde ha sido capaz de ganar a Marc, el pequeño de los Márquez dijo: «Hay dos de derechas, la 2 y la 3 en las que él sufre, entonces yo ahí recupero, él me recupera en la 5. En la primera frenada no tanto, pero en la 5 un poquito y ahí se iguala. En la cinco le podríamos quitar ahí un poquito más, pero hay algunas curvas así de izquierdas, donde hay que apretar el freno delantero, donde hay que agredir bastante, donde él es muy fuerte».

Respecto a los problemas en la Ducati, el de Gresini explicó: «Tanto la primera salida como la segunda había algo raro que no acababa de funcionar. Hemos probado algo de set up (configuración), también algo de electrónica que no acaba de funcionar y hay que entender por qué. Después sí es verdad que cuando hemos hecho todo el reset y hemos puesto los neumáticos blandos, ahí la moto ha vuelto a funcionar normal».

Dos Honda se han metido directamente en la Q2 del GP de Aragón de MotoGP. Sobre si las japonesas vuelven a la carga, Álex señaló: «No lo sé, pero es un poco la dinámica que se está viendo en estas últimas carreras. Si te fijas al final eh se nos coló ya en tres poles seguidas de Quartararo delante de nosotros y las Honda que a veces están un poquito más cerca».

Hay un rumor que corre por el paddock de que Pecco Bagnaia podría salir de Ducati rumbo a Yamaha cuando acabe esta temporada, lo que le abre las puertas al equipo oficial a Álex Márquez, pero el leridano pasa de ellos: «Se crearía lógicamente una plaza superdeseada. No creo que eso pase, entonces tampoco me voy a poner la situación de decir qué pasará y qué no. Creo que Pecco y más con las declaraciones que hizo respecto a Martín, donde dijo que los contratos están para respetarlos, no creo que él quiera dar ese paso después de una carrera decir eso, Creo que todo quedará igual hasta lo de Martín y tanto rumor y tantas cosas, al final la parrilla del año que viene estará todo en el mismo sitio».