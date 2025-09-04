Los analistas del prestigioso banco norteamericano JP Morgan consideran que el veto del Gobierno de Donald Trump a los parques eólicos marinos de New England Wind 1 y 2, ubicados en el Estado de Massachusetts y en los que participa Iberdrola, tendrán un impacto «realmente pequeño» en la compañía energética española. Así, la retirada de la autorización de la construcción de estos proyectos no tendrá efectos ni financieros ni estratégicos, lo que explica los últimos movimientos en Bolsa de la empresa del Ibex 35.

JP Morgan sentencia que «era cuestión de tiempo» que Trump tomara esta decisión y asegura que «si estos proyectos pierden sus permisos, el impacto en Iberdrola sería realmente pequeño».

El banco recuerda que los anteriores PPA (contratos a largo plazo y a precio fijo, por sus siglas en inglés) fueron rescindidos por falta de viabilidad económica, lo que ya generó penalizaciones, pero actualmente «ni siquiera hay un PPA firmado para los 804 MW de New England Wind 1 y no hay adjudicación para New England Wind 2, por lo que el coste en efectivo para Iberdrola sería cercano a cero».

Los bancos dan la razón a JP Morgan con Iberdrola

En esto, JP Morgan no está solo. Y es que Morgan Stanley también resta importancia a la noticia: «No esperaría implicaciones financieras materiales para Iberdrola debido a cualquier retraso». Esta entidad destaca que los proyectos estaban en fase pre-FID y que ya se había anticipado un retraso significativo en su entrada en operación.

Por su parte, RBC, Caixabank, Kepler Cheuvreux y Sabadell coinciden en que la construcción no ha comenzado y que los activos no forman parte del plan estratégico vigente. A este respecto, Caixabank añade que Iberdrola conserva los arrendamientos del lecho marino, lo que «equivale a una opción de compra para reactivar los proyectos bajo una nueva administración».

Oddo y Alantra destacan la prudencia del grupo en sus decisiones de inversión y su conocimiento del entorno político estadounidense. «El riesgo financiero debería ser limitado», afirma Oddo, mientras que Alantra considera que las acciones de la compañía «son una buena oportunidad de inversión».

En definitiva, los analistas ven esta situación como un elemento más del complejo entorno regulatorio en EEUU, pero sin consecuencias materiales para Iberdrola. La compañía mantiene su estrategia de crecimiento y su exposición al mercado estadounidense sigue centrada en redes, donde continúa invirtiendo con fuerza.