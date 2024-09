El parque eólico marino New England Wind 1 se construirá en Estados Unidos de la mano de Avangrid, la filial norteamericana de Iberdrola. La compañía se ha adjudicado un contrato de 791 MW para esta nueva instalación eólica que, cuando entre en funcionamiento, permitirá suministrar energía limpia y libre de emisiones a 400.000 hogares.

Esta capacidad supone el equivalente a una población superior a la suma de los habitantes de Málaga y Bilbao conjuntamente. Así mismo, el nuevo parque reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a retirar 300.000 coches de combustión de las carreteras anualmente, lo que apoyará a avanzar en los objetivos climáticos del país.

Empleo e infraestructuras

El proyecto de parque eólico de Iberdrola creará más de 4.400 empleos y contribuirá con 3.000 millones de dólares a la región, incluyendo un nuevo puerto en Salem, Massachusetts, y una nueva planta de fabricación para eólica marina en New Bedford, Massachusetts.

Si se firma y aprueba un acuerdo de compra de energía, el proyecto puede comenzar a construirse en 2025 y alcanzar la plena operación comercial en 2029.

Nuevo hito de Iberdrola

Este nuevo hito permite a la compañía continuar con su apuesta decidida por el desarrollo de proyectos de energía eólica marina en todo el mundo, contribuyendo a la transición energética y a la independencia de los combustibles fósiles con el fin de alcanzar la descarbonización.

El parque New England 1 bordeará Vineyard Wind 1, el primer proyecto eólico marino a gran escala del país, que actualmente construye Iberdrola a 15 millas al sur de Martha’s Vineyard.

Igualmente, Vineyard Wind generará electricidad para más de 400.000 hogares y empresas en el estado de Massachusetts, creando 3.600 puestos de trabajo y ahorrando a los consumidores 1.400 millones durante los primeros 20 años de operación y reduciendo las emisiones de carbono en más de 1,6 millones de toneladas métricas al año.

Impulso a la eólica marina

A principios de esta semana, la compañía, a través de su filial en Reino Unido, ScottishPower, resultó adjudicataria de dos contratos en la sexta ronda de subasta de contratos por diferencia por parte de la Administración, incluido su parque eólico marino East Anglia Two. Conjuntamente, ambos contratos, abastecerán con más de 1.000 MW de energía limpia a más de un millón de hogares.

Hace dos décadas, Iberdrola fue pionera en energía eólica terrestre y, ahora, también lo es en eólica marina. Esta tecnología representa uno de los mayores vectores de crecimiento de la compañía.

Energía offshore

En concreto, a cierre del primer semestre de este año, la compañía contaba con 2.300 MW de offshore instalados. En 2025 alcanzará los 3.000 MW, y en 2026 los 4.800 MW gracias a importantes inversiones en todo el mundo.

Entre los proyectos más destacados de la compañía, además de Vienyard Wind I, en Estados Unidos, se encuentran East Anglia One, East Anglia Two y East Anglia Three, en Reino Unido, Saint Brieuc, en Francia, y sus tres parques en aguas bálticas: Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.

Expansión en Australia

Recientemente, la compañía Iberdrola ha iniciado las obras de construcción de Broadsound Solar and Battery, su primer proyecto en Queensland (Australia).

La planta fotovoltaica contará con 376 MW, mientras que el sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) tendrá 180 MW, en conjunto generarán suficiente energía limpia libre de emisiones para abastecer a 145.000 hogares, lo que supone una población similar a la de las Palmas de Gran Canaria.