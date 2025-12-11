El Gobierno lo confirma: la tabla de lo que vas a cobrar con tu pensión de jubilación y viudedad si estás en esta lista

El Gobierno confirmó hace unos días la subida de las pensiones que se hará oficial este 12 de diciembre cuando se conozca el dato oficial de la inflación del mes de noviembre, el último que se necesita para hacer la media anual del IPC. Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social subirán un 2,7% una vez se apruebe por el Consejo de Ministros y esto también traerá cambios a las pensiones de jubilación o viudedad que reciban los trabajadores autónomos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones.

La variación anual de la inflación ha dictado que las pensiones subirán en 2026 un 2,7%. Acogiéndose a lo que rige la Ley 21/2021, la nómina de 9,6 millones de pensionistas subirá a partir del 1 de enero a falta de confirmación oficial por parte del Gobierno. Una vez que se conozca el dato definitivo este viernes 12, posteriormente será aprobado en el Consejo de Ministros, introducido en el Boletín Oficial del Estado y más tarde, en el mes de enero, tendrá que ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

Esta subida del 2,7% también repercutirá en la nómina de los dos millones de pensiones que proceden del Régimen General de los Trabajadores Autónomos. Estas pensiones suelen ser algo más bajas, ya que las altas exigencias del Gobierno provocan que los trabajadores por cuenta propia se tengan que reducir la base de cotización para poder subsistir. Esto a la larga afecta a las futuras pensiones de jubilación.

Por ello, recurriendo a los datos de las pensiones publicados por la Seguridad Social en noviembre, se puede comprobar que la pensión media de jubilación procedente del régimen general está fijada en 1.669,9 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.012,5 euros al mes. Según los últimos datos, la pensión media de los trabajadores por cuenta propia está fijada en 912,06 euros mensuales, que con el incremento del 2,7% pasará a ser de 936,68 euros mensuales.

La pensión de jubilación y de viudedad

Este incremento del 2,7% también elevará la nómina de los ciudadanos que sean beneficiarios de una pensión de jubilación procedente del Régimen General de los Trabajadores Autónomos. Si la pensión media está fijada en 1.012,55 euros mensuales, aplicando una subida de este porcentaje, la media pasará a ser de 1.039,88 euros mensuales. Esto supone un incremento de 27,3 euros al mes de media. Repartido en 12 mensualidades más dos extras al año, son 382 euros de media al año lo que cobrará un jubilado que viene de este régimen.

Además de la pensión de jubilación, el resto de pensiones contributivas de los autónomos también se beneficiarán de esta subida. Una de las importantes es la pensión de viudedad, que es la primera para millones de mujeres en España. Esta ayuda que entrega la Seguridad Social para paliar la pérdida económica tras el fallecimiento del cónyuge subirá, tras aplicar el incremento del 2,7%, de 683,49 euros mensuales a 701,94 euros mensuales.

Otra pensión importante para los trabajadores autónomos es la de incapacidad permanente, que con esta subida de las pensiones a partir de 2026 pasará de 933,86 euros a 959,07 euros al mes. Todo ello siempre teniendo en cuenta que estos registros son de la pensión media del mes de noviembre, por lo que incluso la media total a partir del 1 de enero será mayor para millones de pensionistas.

Así será la subida de pensiones en 2026

Las pensiones procedentes del Régimen General también se incrementarán en un 2,7% a partir del próximo 1 de enero y los montantes serán mayores que los que proceden de los autónomos. Así será la subida: