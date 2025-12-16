El aviso de un funcionario de la Seguridad Social sobre la jubilación anticipada que te puede afectar

El año 2026 llega con muchos cambios en lo que respecta a la jubilación y uno importante tiene que ver con los requisitos que se pedirán para acceder a la retirada. A partir del 1 de enero se retrasa la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011, que obliga a los futuros jubilados a cumplir con más años de cotización para poder acceder a una pensión de jubilación ordinaria. Un funcionario de la Seguridad Social también ha dado una serie de consejos a los que quieran optar por la jubilación anticipada en 2026.

A partir del próximo 1 de enero, los trabajadores que quieran acceder a la jubilación ordinaria con los 65 años y el 100% de la pensión tendrán que cumplir con una cotización de 38 años y tres meses de cotización. Esta premisa seguirá igual que en 2025 y el cambio en 2026 llega para los que no lleguen a este requisito, ya que en el nuevo año tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses en caso de que quieran recibir su prestación íntegra.

Estos requisitos se incrementarán a partir de 2027, año en el que se pedirán 38 años y seis meses para jubilarse a los 65 años, mientras que tendrán que esperar hasta los 67 en caso de no cumplir con la cotización. Y todo hace indicar que en los próximos años se legislará para seguir retrasando la edad de jubilación con el objetivo de hacer sostenible el sistema de pensiones ante el goteo continuo de trabajadores de la generación del baby boom a la edad de jubilación.

Para hacer más viable el sistema, también se han introducido bonificaciones recientemente a las personas que opten por demorar la jubilación y se han aumentado las penalizaciones a los que quieran optar por adelantar la retirada. Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de la Seguridad Social, ha dado en un vídeo publicado en YouTube una serie de consejos para los españoles que se quieran acoger a la jubilación anticipada voluntaria.

La jubilación anticipada de la Seguridad Social

Este funcionario de la Seguridad Social suele publicar vídeos en los que informa a los españoles sobre todo lo que deben saber en materia de pensiones y hace unos meses puso el foco en la jubilación anticipada, que ofrece la posibilidad de adelantar la jubilación hasta en dos años cumpliendo con unas penalizaciones que pueden ir desde el 2,81% al 21% en función de los años cotizados y los meses que quieran adelantar la jubilación.

El primer consejo de este funcionario de la Seguridad Social va directo a los desempleados que vayan a acceder a la jubilación anticipada. «Si eres beneficiario de una prestación contributiva por desempleo, estás cotizando para la jubilación, por lo que quizá te interese solicitarla cuando acabes de cobrar el paro», cuenta.

Alfonso Muñoz Cuenca también avisa a los futuros jubilados que no tienen que solicitar la jubilación anticipada dos años antes, conforme ofrece la ley. «Aunque la ley lo permite, es cierto que los coeficientes que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados. Un año y 9 meses antes de la edad ordinaria de jubilación», cuenta.

Este trabajador de la Seguridad Social también menciona la subida de pensiones y el momento exacto en el que hay que seleccionar la llegada a la jubilación. «La jubilación anticipada voluntaria tiene unas penalizaciones, por lo que es importante seleccionar bien el momento. Este puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC», informa a las personas que quieran acceder próximamente a la jubilación anticipada voluntaria.