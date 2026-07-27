Pérez Llorca anuncia más castigo a los pirómanos mientras Sánchez sigue con la emergencia climática

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes la apertura de un debate para estudiar medidas «mucho más duras» contra quienes generan intencionadamente los incendios forestales. Y ha pedido que, de confirmarse que en el incendio de Vall de Uxó «ha habido una intencionalidad humana», recaiga «todo el peso de la ley» sobre el autor o autores. Pérez Llorca se ha manifestado así en el acto que ha compartido con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Este último, lejos de referirse a esta cuestión, ha dedicado gran parte de su intervención a publicitar el pacto contra el cambio climático y las medidas de su gobierno al respecto, como ya había hecho este pasado domingo en Navaluenga, en Ávila. De hecho, el discurso de Sánchez no se ha movido un ápice del de este domingo, dentro de otra visita a otro puesto de mando avanzado (PMA).

Como en Navaluenga, Sánchez ha seguido hablando de la existencia de bulos y desinformación en torno a la información que surge sobre los incendios en una intervención casi idéntica en uno y otro sitio. Pero poco o nada ha habido de la realidad del incendio de Vall de Uxó, donde ya hay sospechas más que fundadas de que el origen no ha sido la emergencia climática, sino la mano de uno o varios desaprensivos.

De hecho, fuentes oficiales han confirmado a OKDIARIO este mismo lunes que en el incendio de Vall de Uxó no hubo uno, sino varios focos. Y que la situación climática que se produjo el pasado viernes, cuando comenzó el incendio de Vall de Uxó, no apunta en absoluto a estar en el origen de ese fuego.

Frente a ese discurso de Sánchez centrado en el cambio climático y las medidas de su ejecutivo en ese ámbito, ha sido Pérez Llorca quien ha anunciado que es hora de abrir un debate dirigido a endurecer las penas sobre los pirómanos que queman el medio ambiente y que él espera que todo el peso de la ley recaiga sobre los autores de confirmarse un origen intencionado del fuego.