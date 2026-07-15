La cita del día de Marco Aurelio sobre el dinero: «La única riqueza que conservarás para siempre es la que has dado»

¿Quién no ha soñado alguna vez con que le toque la lotería para olvidarse de las facturas? En pleno siglo XXI, con los precios en una subida constante, todo el mundo está obsesionado con generar más y más dinero. Sin embargo, Marco Aurelio nos invita a reflexionar acerca de la importancia que le damos al dinero con su frase «la única riqueza que conservarás para siempre es la que has dado».

En un mundo donde parece que el éxito sólo se mide por los ceros que tenemos en nuestra cuenta bancaria, el emperador nos aconseja recapacitar, invitándonos a valorar cuál es la verdadera riqueza que conservaremos para siempre, restándole importancia al dinero material.

Qué quiere decir Marco Aurelio con esta frase

A primera vista, puede sonar a la típica frase que nos podemos encontrar en una taza de café o una carta motivacional, pero viniendo del tipo que gobernaba el Imperio Romano, la cosa cambia por completo. Marco Aurelio era un emperador que controlaba una gran riqueza; tenía todo el oro, las tierras y el poder de casi todo el mundo a su disposición.

Sin embargo, como buen estoico, sabía perfectamente que las cosas materiales son de lo más traicioneras. Hoy las tienes y mañana, por casualidades del destino o una mala racha, desaparecen. Lo que el emperador nos está diciendo es que el dinero en sí mismo no tiene un valor real para nuestra alma.

Cuando utilizas tus recursos para ayudar a los demás, estás creando algo indestructible: un impacto positivo, gratitud y conexiones reales con otras personas. Eso no te lo puede quitar ninguna crisis económica, ni la devaluación, ni Hacienda. Lo que das se convierte en tu verdadero legado.

Una frase que continúa vigente hoy en día

Si cerramos los ojos y pensamos en la sociedad actual, nos daremos cuenta de que no hemos cambiado tanto desde la antigua Roma. Vivimos pegados a las pantallas y al mundo de las redes sociales, donde parece que si no tienes un cochazo, ropa de marca o no viajas en primera clase, no eres nadie. Nos venden constantemente que la felicidad es un bien de consumo que se compra pasando la tarjeta de crédito.

Por eso, las palabras de Marco Aurelio caen hoy como un jarro de agua fría. La ciencia moderna, de hecho, le da la razón al estoico: diversos estudios de psicología demuestran que gastar dinero en los demás o en causas sociales genera muchísima más felicidad a largo plazo que comprarse un móvil o un coche nuevo.

Compartir nos conecta, nos humaniza y nos da un propósito que va más allá del individualismo. Al final del día, nadie se va de este mundo recordando cuánto dinero tiene en el banco, sino los momentos con su gente y rememorando aquellos días en los que tendió la mano a alguien.