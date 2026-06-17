La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en mayo en el 3,2%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023, según ha confirmado Eurostat.

Mientras que el dato para el conjunto de la UE alcanzó el 3,3%, una décima más que el mes anterior.

El repunte en la tasa de inflación interanual de la zona euro en mayo, tercer mes del conflicto en Oriente Próximo, reflejó una subida del 10,8% interanual del coste de la energía, en línea con el aumento registrado en abril, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4%, seis décimas menos que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,9% interanual, una décima más que en abril, mientras que los servicios se encarecieron un 3,5% interanual, frente al 3% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en mayo fue del 2,4%, dos décimas por encima del dato de abril.

De su lado, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se aceleró hasta el 2,6% desde el 2,2%.

Entre los Veintisiete, las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (1,1%), Dinamarca y República Checa (ambas 1,8%). Por contra, las tasas anuales más altas se registraron en Rumanía (9,7%), Bulgaria (6,3%) y Lituania (5,1%).

España a la cabeza inflacionaria

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en mayo repuntó una décima, al 3,6% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de cuatro décimas.

De este modo, la tasa de inflación armonizada de España fue la más elevada entre las grandes economías del euro, por encima del 3,2% de Italia, el 2,8% de Francia y el 2,7% de Alemania.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) incrementó los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, situando así la tasa de depósito (DFR) en el 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%.

Asimismo, en su escenario base, la entidad elevó sus previsiones de inflación para la zona euro al 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028, mientras que el crecimiento económico se situará en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028.