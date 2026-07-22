La Generalitat decreta el nivel 3 de preemergencia para este jueves: riesgo de incendios y más de 42º

La Generalitat Valenciana ha establecido para este jueves 23 de julio el nivel 3 de preemergencia del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales en toda la autonomía, a la vez que ha pedido extremar las precauciones por el peligro ante temperaturas que superarán los 42 grados. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado, también para este jueves, el aviso de nivel rojo por calor en el litoral sur de Alicante y de Valencia. Y el aviso naranja en el interior sur de Castellón. Y en el interior norte, interior sur y litoral norte de Valencia. Así como en el interior y litoral norte de Alicante. Además, ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior norte de Castellón, el aviso amarillo por tormentas en toda esa misma provincia y en la de Alicante.

AEMET ha lanzado, también, dos avisos rojos por peligros extraordinarios derivados de temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados entre las 12:00 y las 20:00 horas en el litoral sur de Valencia y Alicante, y ha activado avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas y tormentas en el resto de la Comunidad Valenciana, salvo en el litoral de Castellón.

La situación es complicada en todo el territorio valenciano. Pero, especialmente, en Alicante. Allí, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido cerrar los parques, jardines y zonas de arbolado, veladores y el Castillo de Santa Bárbara, que corona la ciudad, desde las 17:00 horas de este jueves ante el aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos.

A esa misma hora quedará prohibido el baño en todas las playas del término municipal de Alicante y deberán retirarse las sombrillas y todos los elementos móviles que pueden verse afectados por el viento. Las instalaciones deportivas municipales al aire libre quedarán cerradas a las 14:00 horas. El consistorio ha efectuado también un llamamiento a todos los alicantinos para que aseguren toldos, macetas y otros elementos en terrazas y ventanas.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido también abrir el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11:00 y las 19:00 horas del jueves para hacer frente a la alerta roja por calor emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevén temperaturas de hasta 34 grados y una sensación térmica que, en el término municipal, alcanzará los 42 grados, con especial incidencia entre las 12 del mediodía y las ocho de la tarde.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado para la tarde de este miércoles el Centro de Cooperación Operativa Local (CECOPAL), al objeto de poner en marcha medidas preventivas frente al calor y las rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, que pueden producirse entre las 19:00 y las 20:00 horas del jueves. A la vez, ha recomendado a la población que extreme las medidas de precaución.