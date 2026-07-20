La AEMET decreta la alerta naranja en la Comunidad Valenciana por calor: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla y naranja por calor en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «temperaturas significativamente elevadas en el interior de Valencia y Alicante». Los termómetros rozarán los 40 grados durante este lunes 20 de julio en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las alertas de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día de temperaturas al alza camino de otra ola de calor que pondrá a España por encima de los 40 grados en la penúltima semana de julio. La AEMET ha decretado la alerta naranja en el interior norte de la provincia de Valencia y la amarilla en el interior sur de Valencia, el interior norte de Alicante y el litoral sur de la provincia de Alicante.

La máxima en la provincia de Valencia será de 39 grados en Onteniente y en el interior de Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 34 ºC, mientras que la mínima será de 24 grados durante la noche. La AEMET tampoco descarta la probabilidad de tormentas por la tarde. «Poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral; en el interior de la mitad sur, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de tormentas por la tarde. Polvo en suspensión», predice sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

En Alicante, la máxima será de 39 grados en la ciudad de Alcoy y en Orihuela se llegará a los 38 grados durante las primeras horas de la tarde. En la capital de la Costa Blanca también se tocarán los 33 grados durante el día y las mínimas serán de 26 grados en otra noche tropical. En Castellón, la AEMET también informa sobre la posibilidad de que haya «polvo en suspensión». La máxima en la zona será en la capital con 34 grados.

Alerta amarilla y naranja en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente elevadas en el interior de Valencia y Alicante», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este lunes 20 de julio.

Esta es la predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana:

Poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral; en el interior de la mitad sur, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de tormentas por la tarde. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.