La AEMET mantiene en alerta naranja a la Comunidad Valenciana: «Peligro importante»

La AEMET ha decretado para este jueves 9 de julio la alerta naranja por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado el nivel de alerta rojo y ahora avisa por temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 grados en la provincia de Alicante. En Valencia también se espera otro día de temperaturas rondando los 40 grados y en Castellón sólo se ha activado un aviso en el interior sur de la provincia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las alertas por calor en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos días temperaturas históricas de hasta 44 grados en algunos puntos de la provincia de Valencia y para este jueves 9 de julio se vivirá otra jornada de calor sofocante, pero sin llegar a estos guarismos. «Temperaturas significativamente elevadas, superiores a los 37-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante se alcanzarán los 41-42 grados», ha confirmado la AEMET, que ha activado una alerta naranja en todo el litoral de la provincia de Alicante y en el sur de la costa e interior sur de Valencia.

En el resto de la Comunidad Valenciana se ha activado un aviso amarillo, salvo en todo el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón, donde se han desactivado las alertas. Aún así, la máxima en la zona será de 36 grados en la capital con mínimas de 24 grados durante la noche.

En Valencia capital, la máxima será de 34 ºC durante las primeras horas de la tarde y los termómetros superarán los 40 grados en Onteniente y Requena. En la provincia de Alicante, los termómetros marcarán los 41 ºC en la localidad de Orihuela. En la capital de la Costa Blanca, la máxima durante el día será de 36 grados y la mínima durante la noche de 24.

Alerta naranja en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente elevadas, superiores a los 37-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante se alcanzarán los 41-42 grados», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para el día de hoy.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 9 de julio es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con probables chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso en el litoral central y ligero descenso o sin cambios en el resto; se esperan valores significativamente elevados en general, superiores a los 37-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante se alcanzarán los 41-42 grados. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento del sur en Alicante y del este en el resto, flojo con aumentos ocasionales de intensidad en ambos casos.