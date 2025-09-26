«Máximas en ascenso»: la AEMET confirma la subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado «máximas en ascenso», principalmente en la provincia de Alicante, durante este viernes 25 de septiembre. Tampoco se descarta la posibilidad de precipitaciones moderadas en el litoral central durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana este viernes 25 de septiembre.

El mes de septiembre expira en la Comunidad Valenciana con temperaturas cercanas a los 30 grados en la provincia de Alicante. En el Mediterráneo vuelve el calor a las puertas de un fin de semana en el que las temperaturas subirán incluso un poco más. En Alicante capital, la máxima del día estará en 28 ºC, siendo la mínima de 17 ºC durante la noche. La máxima de la zona estará en Orihuela, donde se llegarán a los 30 ºC en algún momento del día. En Elche, Denia o Alcoy las máximas serán de 28 ºC durante las primeras horas de la tarde.

La máxima de la Comunidad Valenciana estará en Onteniente, donde se llegará a los 31 ºC con una mínima de 12 ºC durante la noche. En Valencia capital la máxima será de 27 ºC y en Gandia se llegará hasta los 29 ºC. En la provincia de Castellón habrá temperaturas más propias del otoño, ya que en la capital no se pasarán de los 26 ºC. En Morella las mínimas durante la noche estarán en 7 ºC.

La AEMET no descarta «precipitaciones, que podrían ser localmente moderadas en el litoral central». En Alicante o Alcoy, la probabilidad de precipitación será del 25%, mientras que en Castellón será del 20% en algún momento del día. En la provincia de Castellón, la probabilidad de que haya precipitaciones es del 50%.

La AEMET no ha avisado de fenómenos significativos durante el viernes 26 de septiembre. Esta es la predicción publicada en su página web, en la que informa de aumento de las temperaturas y la probabilidad de alguna precipitación moderada durante algún momento del día. Este es el comunicado de la AEMET:

Cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales durante la madrugada, donde no se descartan precipitaciones, que podrían ser localmente moderadas en el litoral central. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, salvo en el litoral de la mitad norte, donde no se esperan cambios. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo en horas centrales a flojo del oeste en el interior, del sur en el litoral de Alicante y del sureste en el resto del litoral.