La AEMET mantiene en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana por temperaturas de hasta 38 grados que se pueden producir en el Mediterráneo este martes 14 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso en el interior de la provincia de Valencia y en el interior de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la alerta amarilla por altas temperaturas.

Este martes 14 de julio volverá a ser un día de temperaturas al alza en la Comunidad Valenciana. No se llegará a los 44 grados como durante la semana pasada, pero los dígitos sí que rondarán los 40 grados en algunos puntos del Mediterráneo. Por ello, la AEMET ha decretado la alerta amarilla en el interior de Alicante y el de Valencia entre las 13:00 horas y las 20:59 horas por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados durante el día.

En la provincia de Valencia, la máxima será de 38 grados en Onteniente y Requena, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima caerá hasta los 31 grados y la mínima bajará a 23 grados durante la noche. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este, con intervalos de moderado por la tarde», dice la predicción de la AEMET.

En la provincia de Alicante, la máxima será en Alcoty, donde se podría llegar a los 39 grados durante las primeras horas de la tarde. En Orihuela las máximas serán de 35 ºC, en Elche se alcanzarán los 34 ºC y en la capital de la provincia la máxima será de 32 grados. En la provincia de Castellón, la máxima será de 33 grados en la capital y las mínimas caerán hasta los 20 grados durante la noche en el interior.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas elevadas en el interior de la provincia de Valencia», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 14 de julio.

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.