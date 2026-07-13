La AEMET decreta la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: «Temperaturas máximas elevadas»

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso en el interior de la provincia de Valencia por temperaturas de hasta 38 grados. También ha informado de un aumento de las temperaturas máximas en el resto del territorio valenciano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 13 de julio.

La AEMET ha vuelto a activar una alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana. «Temperaturas máximas elevadas en el interior de la provincia de Valencia», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha confirmado el aviso que se activará entre las 13:00 horas y las 20:59 horas de este lunes 13 de julio por temperaturas máximas de hasta 38 grados. En el resto de la provincia, en la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 32 grados y la mínima de 24 durante la noche.

En la provincia de Alicante, la máxima se ha decretado en Alcoy, donde se podría llegar a los 36 grados en las primeras horas de la tarde. En Orihuela se llegará a 35 ºC, en Elche a 34 ºC y en la capital de la Costa Blanca la máxima durante el día será de 34 grados. «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en la mitad norte y en la mitad sur sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado durante la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

En Castellón, las máximas no pasarán de 33 grados y las mínimas serán de 24 ºC durante la noche. En el interior, en Morella, los termómetros caerán hasta los 18 grados durante la noche.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas elevadas en el interior de la provincia de Valencia», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

Consulta la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 13 de julio:

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, salvo en el sur de Alicante, donde permanecerán sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado durante la tarde.