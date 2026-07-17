Otra alerta en la Comunidad Valenciana por calor: «Temperaturas significativamente elevadas»

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana para este viernes 17 de julio por «temperaturas significativamente elevadas en zonas de Valencia y Alicante». La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso en estas zonas donde se esperan temperaturas de 42 grados en localidades como Orihuela, en el sur de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en el Mediterráneo.

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta por las altas temperaturas que se producirán en el Mediterráneo este viernes 17 de abril. La AEMET ha activado un aviso por «temperaturas significativamente elevadas en zonas de Valencia y Alicante» que llegarán a ser de hasta 42 grados en localidades como Orihuela. En Elche se llegará a los 41 ºC y en la localidad de Onteniente también cantarán los 40 grados durante el día.

La única provincia que se salva de la alerta amarilla de la AEMET es Castellón, donde la máxima en la capital será de 34 grados y la mínima de 25 durante la noche. En el interior incluso se bajará de los 20 grados durante la madrugada, donde se llegará a los 18 grados en Morella. «Cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso o descenso ligero; máximas con pocos cambios», dice la AEMET sobe el tiempo en Castellón.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente elevadas en zonas de Valencia y Alicante», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este viernes 17 de julio. Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para el día de hoy:

Cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. No se descarta polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en la mitad sur; máximas con cambios ligeros, salvo un ascenso en el extremo sur, alcanzándose temperaturas significativamente elevadas en zonas de Valencia y Alicante. Viento flojo de dirección variable, predominando en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral y la componente oeste en el interior de Valencia.