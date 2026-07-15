La AEMET eleva el nivel de alerta en la Comunidad Valenciana por temperaturas de hasta 42 grados

La AEMET ha elevado el nivel de alerta en la Comunidad Valenciana para este miércoles 15 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en la provincia de Valencia por temperaturas que pueden llegar hasta los 42 grados, mientras que se ha activado un aviso amarillo en el litoral de Alicante y el interior de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por calor en la Comunidad Valenciana.

Otra ola de calor llega a la Comunidad Valenciana y dejará temperaturas de hasta 42 grados en puntos del interior de la provincia de Valencia. La AEMET ha puesto en alerta naranja entre las 13:00 horas y las 20:59 horas a la provincia de Valencia y el interior norte de la provincia de Alicante, donde también se pasarán los 40 grados. En Onteniente, las predicciones hablan de una máxima de 42 grados, mientras que en Requena se tocarán los 38 ºC y en la capital de la Comunidad Valenciana los termómetros llegarán hasta los 37 grados durante las primeras horas de la tarde.

La AEMET también ha decretado la alerta amarilla en todo el litoral de la provincia de Alicante, por máximas que llegarán hasta los 40 grados en ciudades como Orihuela y Alcoy. En la capital de la provincia, la máxima será de 34 grados y la mínima se quedará en 23 grados durante la noche.

En todo el interior de Castellón también se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas que llegarán hasta los 37 grados en Morella. La capital es la única zona del Mediterráneo en la que no se ha decretado ningún aviso, llegando la máxima hasta 35 grados. Durante el día no se descartan las lluvias en el interior norte de la Comunidad Valenciana.

La AEMET eleva la alerta en la Comunidad Valenciana

«Ascenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral y litoral central. Temperaturas significativamente elevadas en el interior y prelitorales de Valencia y Alicante», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 15 de julio.

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso local, y máximas en ascenso, localmente notables en el litoral y prelitoral central. Temperaturas significativamente elevadas en el interior y prelitorales de Valencia y Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.