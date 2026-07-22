Mia Khalifa gana más de 650.000 dólares con la victoria de España en el Mundial

La ex actriz de cine para adultos e influencer, Mia Khalifa, tuvo motivos para celebrar el triunfo de España en la final del Mundial ante Argentina. La creadora de contenido apostó un millón de dólares a la victoria española en el partido del pasado domingo 19 de julio, lo que le dio un beneficio de 650.000 dólares. Mia Khalifa ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo mostrando la apuesta, junto a varias instantáneas desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde donde apoyó a España en su duelo ante Argentina.

La influencer acudió al estadio con una camiseta del FC Barcelona y el nombre de Lamine Yamal a la espalda. «Creí y gané mucho. Estoy muy orgullosa de mi segunda patria, España (sin tener ni una gota de sangre española)», escribió en su cuenta de Instagram tras el partido. El duelo por el título no fue el único partido en el que Mia Khalifa apoyó a la selección española, ya que también presenció la ronda de dieciseisavos de final; en la que los pupilos de Luis de la Fuente derrotaron por 3-0 a Austria. La libanesa también compartió varias instantáneas con la camiseta de la Selección.

La ex actriz también festejó el triunfo español en Estados Unidos con una canción de Rosalía. «Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas», escribió Mia Khalifa junto a un vídeo en el que cantaba el tema ‘La Perla’ de la artista catalana. Un mensaje que iba dirigido a la selección argentina tras caer ante España en la final del Mundial y que republicó Rosalía en su cuenta de Instagram. Algunos fans argentinos de la cantante no tardaron en criticarla por ello, llegando incluso a pedir boicotear sus próximos conciertos en el país.

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Mia Khalifa ha vuelto a estar en el centro de la polémica durante este Mundial, en el que ha mostrado un apoyo visible a la selección española y ha criticado con firmeza a Argentina. La influencer libanesa es una gran aficionada a los deportes, en especial al fútbol, y es aficionada del West Ham United inglés. En 2024 se llegó a rumorear que mantuvo un romance con Julián Álvarez cuando el argentino militaba en el Manchester City, aunque las informaciones no llegaron a confirmarse. Durante el Mundial, Mia Khalifa eligió claramente el bando español como el equipo al que apoyar.