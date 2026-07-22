España ya tiene fecha y lugar para estrenar la segunda estrella en casa

España sigue celebrando la Copa del Mundo. Sin embargo, el público siempre quiere más y los jugadores ya tienen fecha y ubicación para estrenar la segunda estrella . La Roja se medirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y a la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere.

Ambos partidos son de la UEFA Nations League, por lo que los aficionados tendrán que esperar un poco. Según ha confirmado la RFEF en un comunicado, el partido en Sevilla es el 29 de septiembre a las 20:45. El encuentro de Oviedo será el 3 de octubre a la misma hora. Sin embargo, el debut oficial como campeona vigente del Mundial será en Wembley frente a Inglaterra, el 26 de septiembre.

España regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán 11 años después. Será el 26º partido de La Roja en el feudo del Sevilla FC. El último encuentro fue en marzo de 2015 ante Ucrania (Victoria 1-0). El equipo lleva sin jugar en la capital asturiana exactamente los mismos años y jugará su octavo encuentro.

Los de Luis de la Fuente tienen motivos para ser favoritos en ambos choques después de ganar el Mundial. Además, el historial también les favorece. Frente a Croacia tienen siete victorias, un empate y tres derrotas. Ante la República Checha están invictos, con cinco victorias y dos empates.

Nueva oportunidad para ampliar el palmarés

La Roja está pasando por uno de los mejores momentos de su historia. El equipo tiene que encontrar el equilibrio entre celebrar los éxitos y no perder la ambición. España fue campeona de la UEFA Nations League en el 2023 y logró el subcampeonato en 2025.