Valle-Inclán: «En España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban»

«En España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban». Esta célebre frase de Ramón María del Valle-Inclán ha sobrevivido al paso del tiempo hasta convertirse en una de las citas más recordadas de la literatura española. La reflexión aparece en Luces de bohemia, la obra con la que el autor dio forma al esperpento, un género literario que utilizó la sátira y la deformación de la realidad para retratar la sociedad de su época. Más de un siglo después de su publicación, el mensaje sigue despertando interés por su capacidad para describir el carácter español con ironía y lucidez.

Una frase nacida de los peores momentos

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) publicó Luces de bohemia en 1920 y la revisó de forma definitiva en 1924. La obra narra el último recorrido nocturno del poeta ciego Max Estrella por un Madrid marcado por la pobreza, la corrupción y las desigualdades sociales. A través de diálogos cargados de ironía, Valle-Inclán construye una crítica feroz a la España de comienzos del siglo XX.

En ese contexto aparece la frase sobre el pan, el ingenio y el buen humor. Lejos de ser un simple comentario humorístico, resume una de las ideas que atraviesan toda la obra, ya que incluso en las circunstancias más adversas, los españoles conservan una extraordinaria capacidad para afrontar la realidad con creatividad, sarcasmo e ironía.

El humor como forma de resistencia

Especialistas en literatura consideran que Valle-Inclán utilizó el humor como una herramienta de denuncia social. El esperpento no pretendía hacer reír por simple entretenimiento, sino mostrar las contradicciones de la sociedad mediante la exageración y la caricatura. Para el escritor gallego, la risa podía convertirse en una forma de resistencia frente a la injusticia, la miseria o el desencanto.

Esa visión ha encontrado respaldo en investigaciones sobre psicología, que señalan que el sentido del humor actúa como un mecanismo de adaptación ante situaciones de estrés y favorece la resiliencia. En otras palabras, la capacidad de reír incluso en momentos difíciles puede contribuir al bienestar emocional y fortalecer los vínculos sociales.