‘Luces de bohemia’: el espejo cóncavo de la sociedad vuelve al Español

Hay textos que no envejecen, sino que simplemente esperan a que la realidad los alcance de nuevo. Luces de bohemia es, sin duda, uno de ellos. Tras el rotundo éxito cosechado el año pasado, coincidiendo con el centenario de la edición definitiva de la obra, el Teatro Español ha decidido reponer el montaje dirigido por Eduardo Vasco. Desde este 23 de enero y hasta el próximo 7 de marzo, la Sala Principal volverá a oscurecerse para dejarnos ver, paradójicamente, con más claridad que nunca las miserias de una España que Valle-Inclán supo retratar con ácido y genialidad.

La aclamada puesta en escena de Eduardo Vasco, protagonizada por Ginés García Millán y Antonio Molero, retorna a las tablas madrileñas tras el éxito de la temporada pasada. Una oportunidad única para revisitar, hasta el 7 de marzo, la tragedia grotesca que definió el esperpento.

No estamos ante una reposición cualquiera. Esta vuelta a los escenarios responde a una demanda del público y a la necesidad de mantener vivo un montaje que saldó una deuda histórica. Parece mentira, pero hasta la temporada anterior, el periplo nocturno de Max Estrella y don Latino de Hispalis nunca se había representado propiamente en este teatro. Hubo un intento en 1932 por parte de Cipriano de Rivas Cherif, pero el proyecto se frustró. Han tenido que pasar décadas para que los personajes de Valle habiten, con todas las de la ley, el escenario de la plaza de Santa Ana.

La noche más larga de la literatura española

La trama es conocida, pero siempre impactante. La obra narra las últimas horas de vida de Max Estrella, un «hiperbólico andaluz», poeta ciego y miserable, que encarna el arquetipo del artista bohemio que se resiste a morir. Interpretado con maestría por Ginés García Millán, Max emprende un via crucis por un Madrid absurdo, brillante y hambriento. No camina solo; le acompaña su lazarillo, el cínico Latino de Hispalis, a quien da vida Antonio Molero en un duelo interpretativo que sostiene la tensión dramática durante los 120 minutos de función.

A través de su deambular, los protagonistas se topan con una galería de personajes que representan los distintos estratos de una sociedad en descomposición. Desde la corrupción política hasta la represión policial, pasando por la pobreza extrema y la decadencia moral. Valle-Inclán no busca el realismo fotográfico, sino la deformación expresionista. Es aquí donde nace el esperpento: una estética que nos obliga a mirarnos en los espejos cóncavos del Callejón del Gato para descubrir que la única forma de entender la tragedia española es a través de una visión grotesca y sistemáticamente deformada.

Un despliegue artístico de primer nivel

Levantar Luces de bohemia requiere mucho más que dos buenos protagonistas. La producción del Teatro Español ha puesto toda la carne en el asador con un reparto coral inmenso. Junto a Millán y Molero, más de veinte actores desfilan por escena interpretando a figuras icónicas como el Marqués de Bradomín, Rubén Darío, la Pisabien o el Ministro. Nombres como María Isasi, Ernesto Arias, Mariano Llorente o José Luis Alcobendas, entre muchos otros, conforman un ecosistema humano que da vida a esa «España negra» que tanto dolía al autor.

El aspecto visual es otro de los puntos fuertes de esta propuesta. La escenografía de Carolina González y la iluminación de Miguel Ángel Camacho crean esa atmósfera opresiva y nocturna necesaria para el relato. Mención aparte merece el vestuario, firmado por el célebre Lorenzo Caprile, quien ha sabido captar la esencia de la época (finales del XIX y principios del XX), aportando ese toque de dignidad raída que visten los personajes. Todo ello envuelto por la música y el ambiente sonoro diseñado por el propio Eduardo Vasco, un director que conoce como pocos el ritmo que exigen los clásicos.

La vigencia del esperpento

En sus notas de dirección, Eduardo Vasco recuerda que Valle-Inclán es ya un «clásico reciente», comparable a Lorca o a los autores del Siglo de Oro. Sin embargo, su asimilación escénica tardó en llegar debido a la complejidad de su lenguaje vanguardista. Hoy, esa complejidad se revela como una herramienta lucida para analizar el presente.

La crítica feroz a la injusticia social y la corrupción endémica que destila la obra resuena con una actualidad pasmosa. Como señala el director, retomar la elegía de Max Estrella es una forma de reencontrarnos con una sátira «tan española», un ejercicio de humor inteligente que a veces parece vetado en los tiempos que corren, donde la hipersensibilidad a menudo frena el análisis crítico.

El montaje no se limita a ser una pieza de museo. Busca, desde el respeto al texto original de 1924, tender puentes con el espectador de 2026. Ese viaje castizo por los «madriles» de antaño invita inevitablemente a reflexionar sobre el Madrid de hoy. La desesperanza de Max, que ve cómo se le cierran todas las puertas mientras el talento se desprecia en favor de la mediocridad, es un sentimiento que trasciende épocas.

Coordenadas para no perderse

La obra de Luces de Bohemia estará en cartel de martes a domingo, ofreciendo al público una ventana diaria a este universo fascinante. Es una ocasión inmejorable para ver en acción a la Resad (cuyos agradecimientos constan en la ficha) y a todo el equipo técnico que hace posible la magia.

Luces de bohemia es, en definitiva, una lección de historia, de literatura y de vida. Una invitación a pasear por el lado salvaje de la ciudad y a comprender que, a veces, la realidad es tan absurda que solo el esperpento puede explicarla con fidelidad.