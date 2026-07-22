El suceso real en el que está basado ‘Lo que la verdad esconde’: «Tu mente calenturienta…»

LaSexta emite este miércoles 22 de julio, a partir de las 23:00 horas, los tres episodios completos de Lo que la verdad esconde: el caso Asunta, la miniserie documental que Antena 3 estrenó en Atreplayer, su plataforma de streaming y que ahora la cadena recupera de forma íntegra en una sola noche. El true crime, producido por Ramón Campos y Bambú Producciones y dirigido por Elías León Siminiani, reconstruye uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de España: el asesinato de la pequeña Asunta Basterra.

El 21 de septiembre de 2013 desapareció en Santiago de Compostela Asunta Yong Fang Basterra Porto, una niña de 12 años adoptada en China por el matrimonio formado por la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Un día después, su cuerpo sin vida apareció en una pista forestal cercana. La investigación determinó que la menor había sido sedada y posteriormente asfixiada. Dos años más tarde, un jurado popular —formado tras superar numerosas recusaciones por la presión mediática del caso— declaró culpables a ambos padres como coautores del crimen, condenándolos a 18 años de prisión. El móvil del asesinato nunca llegó a esclarecerse del todo. Rosario Porto se quitó la vida en la cárcel en 2020; Alfonso Basterra continúa cumpliendo condena.

Las grabaciones de los calabozos

Uno de los elementos más comentados del caso fueron las grabaciones que el juez José Antonio Vázquez Taín ordenó realizar durante los primeros días de detención de la pareja en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. Un primer fragmento filtrado a los medios en octubre de 2013 recogía un intercambio que, según se supo después, no se correspondía de forma literal con lo grabado.

La conversación íntegra, conocida en diciembre de ese mismo año, mostraba a Alfonso Basterra intentando calmar a Rosario Porto, insistiéndole en que ambos eran inocentes y en que todo se solucionaría. Ella, por su parte, le preguntaba repetidamente quién podía estarles haciendo aquello. En una grabación de un segundo día en los calabozos, Rosario le reprochaba a su marido lo que ella misma definió como su «imaginación calenturienta», advirtiéndole que les iba a generar problemas, en una charla que los investigadores interpretaron como un posible intento de fijar una versión conjunta de los hechos.

Lo que la verdad esconde: el caso Asunta incorpora precisamente este material y otros documentos inéditos, además de más de un centenar de testimonios —incluidos los de los propios Porto y Basterra, entrevistados en prisión— para ofrecer una reconstrucción sin voz en off, dejando que sean los propios protagonistas quienes hablen ante la cámara.