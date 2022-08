La nueva vida de Jorge Berrocal, concursante de ‘Gran Hermano’ que decía «¿quién me pone la pierna encima?»

Jorge Berrocal fue uno de los concursantes más recordados de la primera edición de Gran Hermano, muchos recordarán la frase ‘¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?’, una mítica frase que definió a este concursante de la primera edición de Gran Hermano. La emisión de esta edición fue toda una revolución en televisión y hoy, queremos darte más detalles sobre la nueva vida de Jorge Berrocal después de su paso por ‘Gran Hermano’.

Jorge Berrocal, su paso por Gran Hermano

Este concursante contó con mucho apoyo durante su paso por Gran Hermano, fue uno de los más recordados de la edición y durante muchos años ha estado presente en la mente de los seguidores del programa. No obstante, han pasado más de dos décadas y la vida de todos los concursantes ha cambiado mucho, la de Jorge Berrocal, ha dado un giro completo y venimos a contarme más detalles, por si le habías perdido la pista.

Berrocal tenía 25 años cuando entro a la casa de Gran Hermano y dejó atrás una prometedora carrera en el ejército para probar suerte en la pequeña pantalla. Protagonizó algunos de los momentos más emblemáticos de la edición y esto, lo haría ser recordado durante años. Parecía que su carrera justo empezaba en el mundo de la televisión y es que el público, parecía apoyarlo. No obstante, no acabó triunfando en los platós.

La relación con María José Galera

Tuvo una apasionada y corta relación con otra de las concursantes, María José Galera, que en ese momento tenía 30 años. Fue amor a primera vista y empezaron un romance que duraría once días, pues María José fue la primera expulsada de la edición. Esto fue un duro golpe para Jorge, sería entonces cuando pronunciaría su mítica frase ‘¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?’.

Él se quedó desolado tras la marcha de la que se había convertido en su pareja, por ello, abandonaba la casa de manera voluntaria a los 29 días de empezar la edición para poder reforzar y continuar con su relación en el exterior. No obstante, esta relación no duró ni un año y su ruptura fue más que sonada en la prensa del corazón.

Este no sería el último momento donde los seguidores podrían disfrutar de Jorge Berrocal, también participó en Crónicas Marcianas y Hotel Glam, aprovechando el empujón de Gran Hermano. En 2010, se animaba a volver a la pantalla en Gran Hermano: El Reencuentro, donde se encontró con la que había sido su pareja. No obstante, las cosas no parecieron funcionar en esta ocasión.

Una vida alejada de la fama

Fue a sus 47 años cuando finalmente encontró a la que se convertiría en el amor de su vida. Empezó una relación con Marina Soares Dos Reis en 2012 y cuatro años más tarde la pareja se daba el ‘Sí, quiero’ frente al altar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Berrocal Baltá (@jbbalta)

Actualmente, residen en Málaga y allí Berrocal imparte un curso de administración, trabaja como redactor y realiza varios proyectos para redes sociales. Un cambio de vida que parece que le sienta bien al que un día fue un rostro más que conocido en televisión.