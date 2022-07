La concursante de OT que se lleva fatal con todos sus compañeros de edición

OT ha sido uno de los programas más vistos de la televisión, jóvenes talentos que no siempre se llevaban bien entre ellos, hay una concursante que se lleva fatal con sus compañeros. La convivencia era un factor importante a la hora de entrar en Operación Triunfo. Teniendo en cuenta que además de un programa en el que se descubren los talentos, también se pone a prueba su capacidad para adaptarse a un grupo de personas totalmente desconocidos entre sí. Hay una concursante que se ha coronado en estas ediciones como la más antipática de todas.

La concursante de OT que se lleva mal con sus compañeros

Hay una concursante que se ha convertido en una de las peor se ha llevado con sus compañeros de edición. A pesar de que los concursantes siempre parecía que tenía buen rollo. Además de grandes amores, también se han vivido instantes de grandes tensiones que han acabado en un odio que ha traspasado la pequeña pantalla.

En la segunda edición Ainhoa Cantalapiedra fue la ganadora, pero no se llevó la corona de la más simpática, ni el protagonismo mediático que esperaba. El motivo no es otro que un carácter que no terminó de encajar con los demás y acabó siendo ignorada por algunos de los que convivieron con ella. No hubo ese buen rollo que invita a mantener el contacto, sino más bien, se produjo un adiós definitivo al final del programa.

Ainhoa se llevó el premio, pero tampoco consiguió la carrera musical que esperaba encontrar al final de un proceso como el que vivió. No tuvo la ‘suerte’ de concursantes que, pese a no ganar el programa, tuvieron una carrera musical que les ha llevado a dedicarse a la música hasta hoy en día. Su primer álbum tuvo el sello de Emilio Esteban, mientras que su último trabajo salió adelante gracias a un proyecto que mecenazgo.

El motivo de su decreciente perdida de popular está presente en el día a día de la cantante que según ella es víctima de una campaña de desprestigio: “A mí me odian mucho. Todos los fans de los compañeros de Operación Triunfo me odian mucho porque gané yo”. Tener de compañeros a Beth o a Manuel Carrasco debe ser duro, son grandes nombres con muchos seguidores en redes sociales y en sus conciertos. Ainhoa a pesar de la experiencia sigue luchando contra viento y marea.